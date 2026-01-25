快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド」を運営するムーンムーン株式会社は２５日までに、就寝時に電気毛布を利用したことがある人（３００人）を対象に実施した、使用実態や感じたメリット・デメリット、睡眠への影響についての調査結果を公開。「多くの人が暖かさや寝つきの改善を実感する一方で、暑さや乾燥といった悩みも一定数存在することが明らかになりました」としている。

【Ｑ１：電気毛布の利用歴はどれくらいですか？】

▼５年以上：３７．０％

▼１〜３年：３０．７％

▼１年未満：１７．７％

▼３年〜５年：１４．６％

同社は「利用者の約４割が５年以上使用しており、電気毛布が一時的な防寒対策ではなく、冬の定番寝具として定着しつつある様子がうかがえます」としている。

【Ｑ２：電気毛布を使って良かったことを教えてください】

▼寒さが和らぐ：２７．２％

▼布団に入ったときの冷たさが減る：２０．４％

▼朝まで暖かい：１４．６％

▼冷え性対策になる：１２．３％

▼寝つきが良くなる：１２．１％

▼その他：１３．４％

同社は「『寒さ』『冷え』といった体感的な暖かさに対する評価が高く、即効性のある防寒アイテムとして支持されていることが分かります」としている。

【Ｑ３：電気毛布を使って困ったことを教えてください】

▼暑すぎることがある：２７．５％

▼汗をかく：１６．０％

▼乾燥する：１２．５％

▼喉が渇く：１１．４％

▼電気代が高くなった：９．５％

▼その他：２３．２％

同社は「困りごとは『暑さ』『発汗』『乾燥』など、温度・湿度のコントロールに関するものが中心。快適さと引き換えに調整の難しさを感じる人も一定数存在します」としている。

【Ｑ４：電気毛布と掛け布団との併用方法を教えてください】

▼掛け布団の下に敷いて使っている：５８．３％

▼掛け布団の上に掛けて使っている：１６．７％

▼就寝前の“予熱”としてのみ使っている：１４．３％

▼電気毛布のみで使っている：６．０％

▼その他：４．７％

同社は「約６割が『敷き使い』。体に近い位置で使う人が多く、暖かさを感じやすい一方で、暑さや乾燥を感じやすい要因とも考えられます」としている。

【Ｑ５：電気毛布の使用によって睡眠の質に変化はありましたか？】

▼寝つきが良くなった：６０．３％

▼ぐっすり眠れるようになった：１８．３％

▼あまり変わらない：１７．０％

▼寝苦しく感じることがある：４．４％

同社は「約８割が睡眠にポジティブな変化を実感。暖かさが入眠を助ける一方、少数ながら寝苦しさを感じる人も見られました」としている。

【Ｑ６：引き続き電気毛布を使いたいと思いますか？】

▼引き続き使いたい：６２．７％

▼条件次第で使う：３４．７％

▼できれば使いたくない：２．６％

同社は「約９７％が継続使用に前向き。使い方や環境次第で、満足度が左右されるアイテムであることが示唆されます」としている。