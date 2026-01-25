◆テニス ▽全豪オープンテニス第８日（２５日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２５日＝吉松忠弘】２０１８年全仏女子ダブルス準優勝の穂積絵莉（日本住宅ローン）が、１７年４強以来のベスト８入りを果たした。呉芳嫺（台湾）とのペアで、第８シードのエレン・ペレス（オーストラリア）、デミ・シュールス（オランダ）組に６−２、６−２のストレートで勝ち上がった。

最後は、相手のリターンのミスだった。ネット前にいた穂積は両手を突き上げ、「どれだけ打たれても、アグレッシブな気持ちだけを持ってプレーしていこうと心がけた」と喜んだ。

昨年２月に、心機一転、指導を受けるために元世界ランキング２４位の神尾米の門をたたいた。神尾からは「もっと自分のことを認めてあげて」とアドバイスされた。それ以来、毎日、ノートに自分をほめることを書くようになった。

今大会も２回戦後、ノートに言葉を記した。しかし、「何て書いたか忘れちゃった」というのが穂積らしい。「でも、ちゃんと自分をほめた」という。書き続けることで「この自分で大丈夫なんだと思える」。８強入りにも、この日、賛辞の言葉がつづられるに違いない。