±Ç²è¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥æ¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ in ÅìµþVol.3¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª 2025Ç¯¤ËÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿±Ç²è¤¿¤Á¡Ê½½Â«¤ª¤È¤Ï¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£½½Â«¤ª¤È¤Ï¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯½é¥³¥é¥à¡ªº£Ç¯¤â¿§¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Ï1/23(¶â)¤ËLoft9 Shibuya¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢»ûÅèÍ¼²ì¤µ¤ó¼çºÅ¤Î±Ç²è¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥æ¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ in ÅìµþVol.3¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤È±Ç²è¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤â¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¼ç¤Ë2025Ç¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ÆÅöÆü¤ÏÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬±Ç²è´Û¤ÈÇÛ¿®´Þ¤á·î¤Ë10ËÜ¤Û¤É´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
º£¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤êµ¢Âð¤·¤Æ¿¼Ìë2»þ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¸ì¤ê¤¿¤¤ºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¢¤ì¤³¤ìÇ¾ÆâÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥æ¥æ¤Á¤ã¤ó¡¢»Ê²ñ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ß·¤µ¤ó¡¢²ñ¾ì¡¦ÇÛ¿®¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡
¥æ¥æ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«½ª»Ï¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡ª¤¢¤È24»þ´Ö¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÏÃ¤»¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆÃ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º ·èÀï¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ù¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤Ë¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤¿´¶ÁÛ¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹(¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢)¤¬¶À¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ê¶ìÇº¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¶¦´¶¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤·»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â10Âå¤Îº¢¤Î¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡É¼ã¤µ¤ÈÈþËÆ¤³¤½ÀµµÁ¡É¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¶ìÄË¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßAmazonPrimeVideo¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅöÆü¤Î°áÁõ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¥È¥ï¥¦¥©T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£É½¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¿®°ì¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥¤¥±¤Æ¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
È±·¿¤Ï¡¢¥È¥ï¥¦¥©¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¥ì¥¤¥¢É±Í×ÁÇ¤âÆþ¤ì¤Æ(º£Ç¯¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤·)ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸åÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬±Ç²è¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1ÈÖ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤ä´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤âÌ¤Íè¤âSF¤âÄ¶±Û¤·¤Æ¤ª¼ÙËâ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤ÈìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¹¥¤¤Ê±Ç²è3Áª¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÇº¤à¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î3Áª¤â¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
そして、イベントアーカイブを2/6(金)23:59まで販売中です!会場の熱気と私のヲタクフルスロットルトーク、ユユちゃんの分かりやすさ満点爽やかつそよ風のような爽やかで優しいトークをぜひお楽しみくださいね。
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿Íè·î¡£
¤ª¤Þ¤±
¥æ¥æ¤Á¤ã¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È(¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤)¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¼ÁÌä¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¥Ù¥¹¥È3¤ò¤³¤Á¤é¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥æ¥æ¤Á¤ã¤ó¤ÎSNS¤ÇºÆÈÎ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë½çÉÔÆ±¤Ç¤¹¡£
¡¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º ·èÀï¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ
Í§¾ð¡¦ÅØÎÏ¡¦¾¡Íø¡ª¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¸«±þ¤¨ËþÅÀ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤µ¤Ë¡¢»ä¤ÏÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¶åÎ¶¾ëºÖ¤Ï¤â¤¦Ìµ¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤¬Àº¹ª¤ÇÈþ¤·¤¯Ï²Ì¡¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡É¹ÅÄ¾¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤«¤è¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡£´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤â¾¯¤·¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®°ì¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ºá¿Í¤¿¤Á
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¡¼¥°¥é¡¼´ÆÆÄºîÉÊ¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç»¤¤¤á¤Î²»³Ú±Ç²è¡£Èó¾ï¤ËÉÔ²º¤ÊÆ³ÆþÉôÊ¬¤«¤éºÇ¸å¤Î¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë²Õ½ê¤Ê¤É½ª»Ï¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤äÅö»þ¤ÎÎò»Ë¡¦²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Ä¤Ä¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯»ä¤Ë¤Ï»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæÈ×¤Î¸½ºß¡¦²áµî¡¦Ì¤Íè¤Î²»³Ú¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÉ¬¸«¡£¹Í»¡¤¬Ä½¤ëºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼
Ìó3»þ´Ö¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢ÍÄ¤¤º¢´Ñ¤¿²¦Æ»¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤âÆÈÆÃ¤Ç¥«¥ª¥¹¤Ç¤Ä¤Ã¤³¤ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½Å¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥ÑÌò¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿§¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤Î²ø±é¤¬À¨¤¹¤®¤ÆºÇ½é¤Ï°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¾Þ:¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*
¿ë¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¡¼¤Î¥á¥¤¥ó±Ç²è¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¡¼¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¥Ð¥Ã¥¡¼¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¡¼¤È¤ª¤á¤«¤·µÄ°÷¥Ð¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎMCU¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¡¢Á¡ºÙ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼¹É®¼Ô: ½½Â«¤ª¤È¤Ï)