ユニクロ、男性スタッフが着こなす“全身ユニクロコーデ8選”1月編を紹介「気になるコーデはどれ？」
株式会社ユニクロが運営する「ユニクロ」が24日、公式インスタグラムを更新。「1月のユニクロスタッフ人気の着こなし MEN編」を紹介した。
【写真】「気になるコーデはどれ？」男性スタッフが着こなす“全身ユニクロコーデ8選”1月編
「あなたの気になるコーデはどれ？コメントで教えてください」とつづり、スタッフが着こなす、ユニクロのアイテムを使ったバリエーション豊かなコーディネートを8パターン公開した。
タートルネックやパーカー、セーターなど暖かさを重視したコーディネートから、サングラスやショルダーバッグなどの小物を取り入れたスタイリングまで幅広く掲載。それぞれのコーデを商品の詳細とともにわかりやすく紹介している。
投稿では「WOMEN編も次の投稿でご紹介予定です どうぞお楽しみに」と呼びかけた。
