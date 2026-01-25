指揮官「タフな戦いになる」なでしこジャパン、アメリカとの“敵地3連戦”が決定!
日本サッカー協会(JFA)は25日、日本女子代表(なでしこジャパン)がアメリカ女子代表と対戦することが決定したと発表した。
敵地アメリカで4月11日、14日、17日と3度戦う予定。キックオフ時間やテレビ放送は3試合とも調整中となっている。
以下、開催概要&指揮官コメント
■開催概要※時間は現地時間
▽第1戦
日時:2026年4月11日(土) キックオフ時間調整中
対戦:なでしこジャパン(日本女子代表) 対 アメリカ女子代表
会場:PayPal Park(カリフォルニア州サンノゼ)
▽第2戦
日時:2026年4月14日(火) キックオフ時間調整中
対戦:なでしこジャパン(日本女子代表) 対 アメリカ女子代表
会場:Lumen Field(ワシントン州シアトル)
▽第3戦
日時:2026年4月17日(金) キックオフ時間調整中
対戦:なでしこジャパン(日本女子代表) 対 アメリカ女子代表
会場:DICK'S Sporting Goods Park(コロラド州コマースシティ)
■ニルス・ニールセン監督のコメント
3月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップで、私たちはできる限り多くの試合に勝利することと、最後に優勝トロフィーを掲げることを目指しています。この女子アジアカップ後の4月の代表活動の狙いは、2027年ブラジルでのFIFA女子ワールドカップに向けた歩みを継続し、中間地点でのチェックという位置づけと考えています。アメリカ女子代表との対戦は、自分たちの現在地を知るうえで、常に素晴らしい機会になりますし、今後どこに重点を置くべきかを見極める機会になります。アメリカはこれまでも、そして今でも世界で最も優れたチームの一つです。アメリカのエマ・ヘイズ監督は世代交代という困難な仕事をやり遂げている優秀な監督です。彼女は、新しいスター選手を見事に代表チームに融合しています。アメリカの強さはこれまでと変わりません。多くの才能ある選手たちはいずれも優れたアスリートであり、ほとんどのポジションに世界的なスター選手が揃っています。スピード、フィジカル、そして技術を兼ね備えたアメリカとの試合はタフな戦いになるでしょう。
