SUPER EIGHT 大倉忠義が3週にわたり『木村拓哉 Flow』にゲストとして登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』（毎週日曜11時30分～11時55分 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送）の2026年2月1日、8日、15日の3週に渡り、ゲストとしてSUPER EIGHT・大倉忠義が登場する。

■大倉流の光る才能の原石の見極め方は…？など、ここだけのトークが展開！

SUPER EIGHTのメンバーとして活動するかたわら、なにわ男子やAぇ！groupなどの後輩グループのプロデュースも手掛けている大倉。経営者としても活動する彼が、新聞配達のアルバイトをしながらレッスンを受けていた時期の話から、メンバーが脱退した時の心境、グループ名の改名から「J-Pop Legacy」設立にいたるまで、さまざまな人生の局面をどのようにFlowしてきたのかを語る。

SUPER EIGHTのメンバーとして、そして経営者として、今後の夢や目標は？「アイドル経営者」大倉流の光る才能の原石の見極め方は…？ 木村が後輩をプロデュースするならどうする!? など、ここだけのトークも必聴だ。

■番組情報

『木村拓哉 Flow』

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

毎週日曜日 11:30～11:55

パーソナリティ：木村拓哉

■関連サイト

『木村拓哉 Flow』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/flow/

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/13

https://infinity-r.jp/

■【動画】 Jackhammer (from “超DOME TOUR 二十祭”)