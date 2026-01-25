■harmoe Remix EP「It’s a parallel world」

2026年4月22日発売

https://harmoe.jp/disco/

●harmoe Remix EP「It’s a parallel world」【＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤】

価格：22,000円(税込)／品番：BRCG-00109

●harmoe Remix EP「It’s a parallel world」【きゃにめ限定盤】

価格：2,200円(税込)／品番：SCCG-00195

【＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤】について

※受注期間は2026年3月15日(日)23:59までとなります。以降はご購入いただけません。

※受注数が上限に達し次第、受注期間内であっても販売終了となります。

※数量限定盤につき、注文後のキャンセルは一切お受けできませんので、ご了承ください。

【収録楽曲】

M1.「旅しよ！don’t you？」（Tomggg Remix）

M2.「ふたりピノキオ」（yuigot Remix）

M3.「QUEEN」(TORIENA Remix）

M4.「HyperLoveSong」（KOTONOHOUSE Remix）

＜共通仕様＞

・8Pブックレット

※＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤ときゃにめ限定盤のCDパッケージは同一内容です。

＜＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤＞

harmoeワイヤレスイヤホン

harmoeによる操作音ボイス付きのワイヤレスイヤホン

イヤホン本体はもちろん、パッケージにもharmoeデザインがあしらわれた特別仕様。

◆イヤホン仕様

品番：WED001

色：Black

Bluetooth対応バージョン：Bluetooth 5.2

Bluetooth対応オプション：A2DP、AVRCP、HFP、HSP

オーディオコーデック：Qualcomm® aptX、AAC、SBC

電池持続時間：約7時間

充電時間：約1.5時間

特性：20Hz−20kHz、16Ω±15%

同梱品：イヤーチップ（S/M/ L）、イヤーフック（S/M/L）、Type-C USBケーブル

※製造時に仕様が変更になる場合がございます。

＜操作音ボイス＞

電源ON：har「いらっしゃい！」／moe「おかえり〜」

電源OFF：harmoe「まったね〜！」

ペアリングモード開始：har「ペアリングモード開始！」

接続完了：moe「よ〜し！接続完了！」

接続切断：har「接続が切れちゃいましたぁ…」

スマホやPCと未接続状態：moe「端末に接続してね〜！」

イヤホン左右が未接続状態にタップ：har「もう一回試してみて！」

タップ音１：har「ハルです！」

タップ音２：moe「モエです！」

アンビエントモード（外音取り込み）：har「安全第一、だね！」

サウンドモード：moe「これがサウンドモードか〜」

低遅延モードON：har「低遅延モード…ON！」

低遅延モードOFF：moe「低遅延モード…OFF♡」

電池残少量：moe「疲れたぁ…」