harmoe、初のRemix EPを4月リリース。5月にはファンクラブイベントも
岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」のRemix EP「It’s a parallel world」が4月22日(水)に発売決定した。
TVアニメ『ざつ旅-That’s Journey-』のオープニングテーマ「旅しよ！don’t you？」、TVアニメ『継母の連れ子が元カノだった』のエンディングテーマ「ふたりピノキオ」に加え、ファン人気が高い「QUEEN」「HyperLoveSong」の全4曲を、Tomggg、yuigot、TORIENA、KOTONOHOUSEがそれぞれリミックスする、豪華な1枚になっている。
さらに、FC限定盤には特典として、harmoeによる操作音ボイス付きのワイヤレスイヤホンが付いてくる。イヤホン本体やパッケージにもharmoeのデザインがあしらわれた特別仕様で数量限定。
さらに、harmoe ファンクラブイベント 「はるもえティーパーティー Special in 大阪」 の開催が決定した。5月23日(土) にESAKA MUSEにて開催され、トークとミニライブに加え、終演後お見送り会を実施予定。
2026年3月でデビュー5周年を迎えるharmoe。この1年間、周年ならではの企画を多数計画中とのことだ。
■harmoe Remix EP「It’s a parallel world」
2026年4月22日発売
https://harmoe.jp/disco/
●harmoe Remix EP「It’s a parallel world」【＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤】
価格：22,000円(税込)／品番：BRCG-00109
●harmoe Remix EP「It’s a parallel world」【きゃにめ限定盤】
価格：2,200円(税込)／品番：SCCG-00195
【＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤】について
※受注期間は2026年3月15日(日)23:59までとなります。以降はご購入いただけません。
※受注数が上限に達し次第、受注期間内であっても販売終了となります。
※数量限定盤につき、注文後のキャンセルは一切お受けできませんので、ご了承ください。
【収録楽曲】
M1.「旅しよ！don’t you？」（Tomggg Remix）
M2.「ふたりピノキオ」（yuigot Remix）
M3.「QUEEN」(TORIENA Remix）
M4.「HyperLoveSong」（KOTONOHOUSE Remix）
＜共通仕様＞
・8Pブックレット
※＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤ときゃにめ限定盤のCDパッケージは同一内容です。
＜＜数量限定＞イヤホン付きFC限定盤＞
harmoeワイヤレスイヤホン
harmoeによる操作音ボイス付きのワイヤレスイヤホン
イヤホン本体はもちろん、パッケージにもharmoeデザインがあしらわれた特別仕様。
◆イヤホン仕様
品番：WED001
色：Black
Bluetooth対応バージョン：Bluetooth 5.2
Bluetooth対応オプション：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデック：Qualcomm® aptX、AAC、SBC
電池持続時間：約7時間
充電時間：約1.5時間
特性：20Hz−20kHz、16Ω±15%
同梱品：イヤーチップ（S/M/ L）、イヤーフック（S/M/L）、Type-C USBケーブル
※製造時に仕様が変更になる場合がございます。
＜操作音ボイス＞
電源ON：har「いらっしゃい！」／moe「おかえり〜」
電源OFF：harmoe「まったね〜！」
ペアリングモード開始：har「ペアリングモード開始！」
接続完了：moe「よ〜し！接続完了！」
接続切断：har「接続が切れちゃいましたぁ…」
スマホやPCと未接続状態：moe「端末に接続してね〜！」
イヤホン左右が未接続状態にタップ：har「もう一回試してみて！」
タップ音１：har「ハルです！」
タップ音２：moe「モエです！」
アンビエントモード（外音取り込み）：har「安全第一、だね！」
サウンドモード：moe「これがサウンドモードか〜」
低遅延モードON：har「低遅延モード…ON！」
低遅延モードOFF：moe「低遅延モード…OFF♡」
電池残少量：moe「疲れたぁ…」
■harmoe ファンクラブイベント＜はるもえティーパーティー Special in 大阪＞
【日時】2026年5月23日(土)
昼公演 開場：13:30 ／開演：14:00
夜公演 開場：16:30 ／開演：17:00
※トーク＆ミニライブ＆終演後お見送り会を予定しております
【会場】ESAKA MUSE
（住所：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町１０−１５ モアイビル 5F）
【料金】
通常チケット 6,000円（税込）
※枚数制限：お一人様 各公演 1枚まで
※電子チケット／発券手数料： 1枚 300円（税込）
※別途ドリンク代600円（現金のみ）
●ファンクラブ会員限定抽選期間
申込受付期間 2026/01/25(日) 13:00〜 2026/02/08(日) 23:59
抽選結果発表 2026/02/12(木) 19:00以降
支払手続期間 2026/02/12(木) 19:00 〜 2026/02/15(日) 23:59
