１月２５日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１８頭立て）は、池添謙一騎手が乗った１番人気のペイジャー（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）が先行策から直線の競り合いを制し、初陣を飾った。首差の２着に７番人気アヴィオン（長岡禎仁騎手）が入り、さらに２馬身半差の３着に１５番人気のメメボス（菱田裕二騎手）が入った。勝ちタイムは１分３５秒９（良）。

勝ったペイジャーは２３年のセレクトセール当歳セッションで３億３０００万円の高額で取引された。半兄に福永調教師が騎手時代に騎乗し、２１年のスプリンターズＳ・Ｇ１を勝ったピクシーナイトや２２年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞を勝ったフェーングロッテンがいる良血馬。馬主はアメリカのエクリプス賞・最優秀古馬ダート牡馬部門を受賞したフォーエバーヤングの藤田晋氏。

返し馬でも元気がよく、序盤は行きたがるのをなだめながらの追走で、スピード感あふれる走り。直線では先に抜け出した２着馬を追って、ゴール前できっちりとかわした。若さを見せながらも、勝ち切るあたりがさすがだった。

池添騎手は「ちょっとまだハミ受けとか、気性的に課題もすごくありますが、持っているものはいいものを持っているし、これを経験して改善していければ。今日は力だけで勝ってくれた、粗削りなレース。これからもっと良くなってくると思う」と喜んだ。

管理する福永調教師は「粗削りの極み。脚元も難しいし、乗り難しい馬。距離もギリギリだと思う。ジョッキーがよく我慢してくれました。（ピクシーナイトだけでなく）フェーングロッテンも乗ったことがあるし、ゆかりの血統です。当歳セリからずっと期待していた馬です。順調にいかなかったけど、牧場の方たちのおかげでデビューができ、勝ち切れて良かったです」とほっとした表情だった。