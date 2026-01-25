U-23アジアカップ

サッカーのU-23アジアカップはサウジアラビア・ジッダで現地24日に決勝が行われ、日本が中国を4-0で下して連覇を達成した。初の頂点には届かなかった中国のファンからは、様々な声が上がっている。

2028年ロサンゼルス五輪世代となる21歳以下のメンバーで臨んだ日本が、中国に実力差を見せつけた。

中国は無失点で決勝まで駒を進めたが、大一番で完敗。中国メディア「懂球帝」は「今大会のU-23代表チームのパフォーマンスについて、読者はどのように感じているだろう。今回のU-23チームのパフォーマンスに点数をつけたら何点になるだろう」として読者の意見を募ると、様々な声が寄せられた。

「監督の戦術が保守的。MFの力が足りず、攻撃方法が単一で、3-5-2がうまく働かなかった」

「実力差だと思う。守備を見れば一目瞭然だ。0-4になったのは運の悪さもあったけれど、運がよくても1-3だったと思う。勝てる感じはなかった」

「負けたのだから、当然気持ちは晴れない」

「中国にはいつになったらメッシやロナウドみたいなスーパースターが出現するのだろう」

「どこでボールを持ってもほぼ自分のチームのゴールの方向にパスするのはなぜ？」

完敗したチームに厳しい意見が多かったが、「0-4はやっぱり、相手がすごすぎる」と日本を称える声もあった。



（THE ANSWER編集部）