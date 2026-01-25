BILLY BOO¡¢¿·¶Ê¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡× 2·îÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
BILLY BOO¤Î¿·¶Ê¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤¬¡¢2·î6Æü(¶â)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãBILLY BOO ¡ÈWIGGLY tour 2025-2026¡í¡äÊ¡²¬¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì(돌아보지 마)¤Ç¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¡¢ÊÒ»×¤¤¤ÎÎø¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÎø¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤ÎÁ´¹ñÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãBILLY BOO ¡ÈWIGGLY tour 2025-2026¡É¡ä¤Ç¿·¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¸ì´¶¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡¢BILLY BOOÞÕ¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤ÎPre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤òApple Music¤Î ¡ÈPre-Add¡É¡¢Spotify¤Î ¡ÈPre-Save¡É¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡ÚBILLY BOOÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡Û¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£iTunes¤Î¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×
2026Ç¯2·î6Æü(¶â)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://billyboo.lnk.to/tolabojima
¡ÚPre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û
¡ãÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)19:30¡Á2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡ãÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¡ä
Apple Music / Spotify
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
BILLY BOOÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü
¢¨ÆÃÅµ¥Ç¡¼¥¿¤ÎSNS¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Á÷¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
¡https://billyboo.lnk.to/tolabojima ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¢ ¾åµURL¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ÈÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢
Apple Music¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-add on Apple Music¡×¡¢Spotify¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-save on Spotify¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
£ Spotify¤ÎÊý¤ÏSpotify¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¥í¥°¥¤¥ó / Apple Music¤ÎÊý¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµö²Ä
¤ »öÁ°ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¹¤ë¤ÈÆÃÅµ¥Ú¡¼¥¸¤ØÁ«°Ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²èÁü¤òÄ¹²¡¤·¤·¤ÆÊÝÂ¸
¡ÚiTunes¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¡Û
iTunes¤Î¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
https://billyboo.lnk.to/tolabojima
¢£¡ãBILLY BOO ¡ÈWIGGLY tour 2025-2026¡í¡ä
¡¦2026Ç¯
1·î25Æü(Æü) 17:00 open / 17:30 start ¢¨SOLD OUT
¡Ú¹Åç¡ÛCave-Be
w/ Ku:ui , osage
2·î7Æü(ÅÚ) 17:00 open / 17:30 start¡¡¢¨SOLD OUT
¡ÚÅìµþ¡ÛSpotify O-Crest
w/ Klang Ruler , ±«¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BILLY BOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BILLY BOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BILLY BOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BILLY BOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë