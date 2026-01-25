日本ハムの加藤貴之投手が２５日、先乗りしている沖縄・名護でブルペン入り。３６球を投げ順調な仕上がりを披露した。

例年以上の早めの仕上げに、今季への思いがにじんでいた。秋季キャンプから取り組む、新たなカットボールなども含め力のこもった３６球。「例年よりちょっといいのかなというのは、自分の中であります」と手応えを口にした。

１月、古巣の日本製鉄かずさマジックで行う自主トレ期間中に２度のブルペン入り。例年は「ショートピッチング程度だった」と話したように、早めに仕上げてきた。１年間ローテで回ることを目標に掲げ「去年結果を残さなかったのは本当ですし、結果残したら使い続けてもらえると思う。もう１回、（ローテの）１枠を確立させたい。悔しい思いをしたんで、本当に負けずに頑張りたいなと思います」と意気込んだ。

オフには同学年の有原が加入。「（西川）遥輝もですし、島本も増えましたし、本当にここの年で（同学年が）増えるっていうのはなかなかないと思いますし、刺激し合いながら。有原はソフトバンクでエースでやってた。チームにとっていいことですし、でもそういう人に勝っていかないとローテーションを守っていけない。しっかり食らいついていけるように頑張ります」とライバル心ものぞかせていた。