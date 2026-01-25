「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）

スタートし、中継では８キロ過ぎに千葉真子さんがバイクリポート。極寒のレースとなった中、先頭集団の様子を伝えた。

雪もちらつく中、黒のヘルメット、ピンクのダウンジャケットを着込み、バイクの後部座席でメモを手にしていた千葉さん。「きょうは風が冷たくて私も手袋を二重にしているくらいなんですよね。本当に曇ると寒いです」と気象状況をまず伝えた。

その上で先頭集団を形成した４人の日本選手について「伊沢選手は走りが大きくてゆったり。上杉選手は重心移動がスムーズです。矢田選手は軽いですね。松田選手は筋肉隆々で私も圧倒されるくらいなんですけど走り込んできた足をしています。後半、この寒さがどうなっていくか」とリポート。スタジオ解説では高橋尚子さんも「松田選手は今年、高地で走り込んできたので、本当に後半が楽しみ」と呼応した。

放送にカットインした時点でネットでも「千葉さんは今年もバイクか」「バイク２人乗りの後ろにいる千葉ちゃん、どこの娘さん？って感じ笑」「大阪国際といえば千葉ちゃんのバイクリポート」「体調に気を付けて欲しい！！」といった気遣う声が多く集まった。千葉さんは例年、レジェンド解説が集まる中で最も過酷なバイクを担当している。