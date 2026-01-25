「あーたかっこいいよ…」東海オンエア・てつや、ライブでの推し活姿！「やっぱりいたんだ〜」「最高」
東海オンエアのてつやさんは1月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドルのライブでの“推し活”姿を披露しました。
【写真】東海オンエア・てつやの推し活姿！
この投稿にコメントでは「てつや、最高だよ」「あーたかっこいいよ…」「てつやが幸せなら良かった」「やっぱりいたんだ〜」「探したのに、、、どこにおったんや！！ 笑笑」「このグループ達を同じ時代に応援できてるのが幸せ」「この投稿、本当に愛に溢れてますね」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「同じ時代に応援できてるのが幸せ」てつやさんは「イコノイジョイ、最高すぎました。イコラブもノイミーもニアジョイも単体で最高だけど集結した時のパワー強すぎて脳が処理しきれない。トリプルデートは一瞬も目が離せなくて目玉枯れました。そしてイコラブ、国立2daysヤバすぎ！ こんな神グループ達を応援できて幸せ」とつづり、1枚の写真を投稿。推しメンバーの名前入りビブスを着用して頭にタオルを巻き、うちわとペンライト2本を持った“推し活”姿を披露しています。
「M!LKのライブにお邪魔してきました」18日の投稿では、「M!LKのライブにお邪魔してきました 好きすぎて滅! の盛り上がりが凄すぎて滅!」とつづり、M!LKの愛知公演で撮影した集合写真を披露しています。この投稿に、てつやさんの親戚にあたるM!LKの佐野優斗さんも「てっちゃん来てくれてありがとうござい滅！ 会えて嬉しかったです！」とコメントしています。
