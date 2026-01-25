2026Ç¯¤Ë´ÔÎñ·Þ¤¨¤ë¡ÈÊº¸á¡É½÷À¤òÇû¤ë300Ç¯¤Î¼ö¤¤¤È¤Ï¡Ä¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿ÌÂ¿®¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É
¡¡½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¡¢¾®¼¼²ÂÂå¤µ¤ó¡¢Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢RIKACO¡Ä¡Ä¡£º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿Â¯Àâ¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»÷¤Æ¤ë¤±¤É¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×Êì¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤ÎÌ¼
¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¡ÈÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¡É
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¼ò°æ½ç»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÊº¸áÅÁÀâ¤ÎÀµÂÎ¤òÃ°Ç°¤ËÄÉ¤Ã¤¿½ñ¡Ø¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ 300Ç¯¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡ÖÊº¸á¡×¤È¤Ï¡¢½½´³¤Î¡ÖÊº¡×¤È½½Æó»Ù¤Î¡Ö¸á¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ç¯¤Î¤³¤È¡£¡ÖÊº¡×¤È¡Ö¸á¡×¤É¤Á¤é¤â²Ð¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢Êº¸á¤Ï²Ð¤ÎÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇ¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤Ï¡ÖÃË¡ÊÉ×¡Ë¤ò¿©¤¤»¦¤¹¡×¡Öµ¤À¤¬¹Ó¤¯¤Æµ¤¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÉÔ¹¬¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌÂ¿®¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤ÎÊº¸á¤Ç¤Ï»º¤ß¹µ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÀ¸¿ô¤¬Á°Ç¯¤è¤ê25%¤â¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤Ð¡¢¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ËÂç²Ð»ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿È¬É´²°¤ª¼·¤ÏÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÊº¸á¤ÎÌÂ¿®¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÌÀ¼£¤ÎÊº¸á¡Ê1906Ç¯¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢·ëº§Æñ¤ËÀäË¾¤·¤¿Êº¸á½÷ÀÆ±»Î¤Î¡ÖÊº¸á¿´Ãæ¡×¤ä¡¢·ëº§¤òÄü¤á¤Æ»Å»öÀè¤òÃµ¤¹¡ÖÊº¸áµá¿¦¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£·ëº§¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Êº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²Ç¤¤¤Ó¤ê¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼«¿È¤âÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¼ò°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡ØÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡Ù¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÉé¤¤ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀ¸¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¿Í¿ô¤¬Â¾¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¼õ¸³¤ËÍÍø¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Âç³ØÂ´¶È»þ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ç·Êµ¤¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¢¿¦Àè¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÃÃÊ¡¢ÉÔ¹¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼ò°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2003Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡ØÉé¤±¸¤¤Î±óËÊ¤¨¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£Åö»þ¤Î¼«¤é¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢30Âå°Ê¾å¡¦Ì¤º§¡¦»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤½÷À¤ò»Ø¤¹¡ÖÉé¤±¸¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊº¸á¤ÎÌÂ¿®¤Ï¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤¬°ìÈÖ¡Ù¡Ø¼þ°Ï¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ø¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Âç¤¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é½÷À¤¬¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤½÷À¤ÏÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Êº¸áÅÁÀâ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼ò°æ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«²æ¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤É¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤Ç¤â¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êº¸á¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºòº£¤Î·¹¸þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤â¤ª¤½¤é¤¯½ÐÀ¸¿ô¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Øº£Ç¯¤ÏÊº¸á¤À¤«¤é¡Ù¤È»º¤ß¹µ¤¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯»Ò²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÂ¿®¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢300Ç¯Â³¤¤¤¿Êº¸á¸½¾Ý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ïº¬µò¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Êº¸á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌÂ¿®¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¹¬¤»¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤À¡£