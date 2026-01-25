◇スピードスケート ワールドカップ最終戦(現地時間24日、ドイツ・インツェル）

2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪を前に、最後のレースとなったW杯最終第5戦。女子1000mと1500mでそれぞれ2位となった郄木美帆選手が心境を明かしました。

ミラノ・コルティナ五輪への出場が決まっている郄木選手。W杯最終第5戦、初日の1500mは1分53秒59をマークし2位に入ります。

さらに2日目の1000mに出場すると、1分13秒43で2位に。郄木選手はこのレースを「自分のベーシックなスケーティングは少しずつ形になってきた」と振り返ります。

「手応えは感じているが、トップスピードを作るのが1000mでは最終課題になってくる。安定してきている実感はある中でも少し崩れやすいところもあるので、崩れた時にどう修正するかという情報が少なくて、試行錯誤を繰り返している」と現状を明かした郄木選手。それでも「目指していくところが見えているので、そこへ1歩ずつ進んでいこうとしている感じ」と着実に歩みを進めています。

1000mではオランダのユッタ・リールダム選手が自身の記録を更新し優勝するなど、五輪でも対戦するライバルたちが調子を上げてきています。郄木選手はオリンピックへ向けて「強い選手たちとあの舞台で戦えるのは刺激をもらえるので、彼女たちよりも少しでも速く強くなれるように挑みにいきたい」と意気込みました。