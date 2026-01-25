¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¡¦Í³ÎÉ¤æ¤é¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤â¤¿¤²Ð¤â¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Í³ÎÉ¤æ¤é
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¤ÎÍ³ÎÉ¤æ¤é¤¬¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤6¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÏÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Åß¥¥ã¥ó¥×»£±Æ¡ª¡¡Å·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥§¥Á´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥í¥Ã¥¯¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë²È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤ÏÅß¥¥ã¥ó¥×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
Í³ÎÉ¡¡²Ï¸ý¸Ð¶á¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡£
»ä¤ÏÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â²È¤ÎÁë¤«¤éÉÙ»Î»³¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉÙ»Î»³¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤¿¤²Ð¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Í³ÎÉ¡¡¿ÍÀ¸½é¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤²Ð¤ò¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤²Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÃÈ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¥ã¥ó¥×·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤Î¡©
Í³ÎÉ¡¡³¤±è¤¤¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤«¤éº½ÉÍ¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð¸³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ¤Û¤é¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é......¡£
¡½¡½¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é......¡£
Í³ÎÉ¡¡¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï¥¬¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£LINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï»Å»ö¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥°¥ë¡¼¥×LINE¤È²ÈÂ²¤¯¤é¤¤¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏLINE¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤âÄï¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯Íè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦à¤¢¤±¤ª¤áLINEá¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤µ¤¹¤¬¤ËÃÂÀ¸ÆüLINE¤Ï¡©
Í³ÎÉ¡¡¤â¤¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡½¡½µÙÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
Í³ÎÉ¡¡°¦¸¤¤Î¥Ï¥à¤¯¤ó¤È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ªµûÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¡¢¥¿¥é¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬µù»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤«¤é¤ªµû¤òÄê´üÅª¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¤Î¤ÇÀ¸µû¤Ï¤ª¤í¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤êÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢´³Êª¤â¤¢¤ë¤«¤éÎäÅà¸Ë¤Ï¤â¤¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡£¥Ï¥à¤¯¤ó¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤â¤ªµû¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¼êºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÎÁÍý¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©
Í³ÎÉ¡¡¤À¤«¤é¡ª¡¡Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤µ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼Â²È¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÇÉô²°¤¬¤¢¤ë¡£¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤À¤«¤é¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤Þ¤º¸¼´Ø¤Ç¤ªÍÎÉþ¤òÁ´ÉôÃ¦¤¤¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄ¾¹Ô¡£ÂÎ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤ÇÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î»£±ÆÃæ¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿¥Æ¥ó¥È¥¦¥à¥·¤ò¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Í³ÎÉ¡¡¼«Á³¤Î¤â¤Î¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÚ¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¡¢³¤¤äÅ¥¡¢º«Ãî¤äÆ°Êª¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥ï¥¬¥¿¤ä¥«¥Ö¥È¥à¥·¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢²Æ¤Ï²È¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥Ê¥Ø¥Ó¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥à¤¯¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âÂÎ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í³ÎÉ¡¡»ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îà¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯á¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¯¥¹¥¿¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥à¥Ã¥¥à¥¤ÎÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤µ¤Þ¤¬Äê´üÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»ä¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
´ðËÜÅª¤Ë²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¢¶Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ï¥à¤¯¤ó¤¬´é¤òçÓ¤á¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¢¶ÚÃæ¤Ï¥Ï¥à¤¯¤ó¤È¤Á¤å¤Ã¤Á¤å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯Ã£À®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
Í³ÎÉ¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥í¥Ã¥¯¤µ¤Þ¤¬¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤À¤«¤éÀ»ÃÏ½äÎé¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌîÅÄÍÛ»Ò¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±öÅÄ·ë¹á¡ÊJULLY¡Ë
¡üÍ³ÎÉ¤æ¤é¡¡
6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹151cm¡¡¼ñÌ£¡áÎÁÍý¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±þ±ç¡¡
¡û2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÂ²Î»³¸©Í³ÎÉÄ®¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yurayura_yuraa¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yurayura_yuuura¡Û¡¡
³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡
Í³ÎÉ¤æ¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Õ¤æ¤æ¤é¡ª¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¹â¶¶·ÄÍ¤¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿¹â¶¶·ÄÍ¤