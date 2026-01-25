Ç¯¶â¤¬¡ÖÇ¯200Ëü±ß¡×¡¢À¶ÁÝ°÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡ÖÇ¯¼ý50Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸øÅªÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¼õµë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¡Ö³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤ÎÀ°Íý¤Ç¤Ï¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¤É¤Á¤é¤âËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤ÓÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯Ãæ¤Î¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤¬400Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬Ç¯200Ëü±ß¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯Ê¬¤Î¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¡×¤Ë¤Ï¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎËþ´üÊÖÌá¶â¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ50Ëü±ß¤Ï¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û20Ëü±ß°Ê²¼¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¡ÖÇ¯¼ý50Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀè¤Û¤É¤Î¡Ö20Ëü±ß¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¤Ë³ºÅö¤·¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤«¤é¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡×¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¶â³Û¤¬¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Î¶â³Û¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤Ï¡¢½¾Íè¤Î55Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ162Ëü5000±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬65Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Ï0±ß¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÇ¯¼ý¤¬50Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÄãÊÝ¾ã³Û65Ëü±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö50Ëü±ß－65Ëü±ß¡á¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Ï0±ß¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¤Ï20Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤Î2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×·ï¤âËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À
°Ê¾å¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬Ç¯200Ëü±ß¤Ç¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù°Ê³°¤Î½êÆÀ¡Êº£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ëµëÍ¿½êÆÀ¡Ë¤¬0±ß¤È·×»»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½êÆÀÀÇÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤Ï¡¢½êÆÀÀÇÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÆÀÀÇÅù¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ¤Î¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹µ½ü°Ê³°¤Î³Æ¼ï¹µ½ü¡ÊÃÏ¿ÌÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ê¤É¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç
¡¦¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡Ö½êÆÀÀÇÅù¤Î³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×¡á½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤âÉÔÍ×¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡×¥±ー¥¹¤È¤Ï
À©ÅÙ¾å¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ä¾¤Á¤ËÀÇÌ³½ð¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ÆµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¸å¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¯¶â¤¬Ç¯200Ëü±ß¡¢À¶ÁÝ°÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÇ¯¼ý¤¬50Ëü±ß¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¸å¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡ÊºÇÄãÊÝ¾ã³Û65Ëü±ß¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Ï0±ß¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ýÆþ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿½¹ðµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
