三上悠亜、オーバーサイズパーカーから美脚スラリ「ラフなコーデなのにオーラ凄い」「抜群のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/25】タレントの三上悠亜が1月24日、自身のInstagramを更新。台湾旅行でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳美女「何を着ても絵になる」ほっそり美脚輝く“超ミニ”コーデ
三上は「台中の有名ジェラート屋さんに」とつづり、台湾旅行中の複数の写真を投稿。白のオーバーサイズパーカーにショートパンツ、眼鏡というコーディネートで、ほっそりとした美しい脚が際立っている。また、訪れたジェラート屋については「台中 宮原眼科 お店の名前が眼科なの」と解説も加えている。
この投稿に「ラフなコーデなのにオーラ凄い」「脚が長くて見惚れる」「眼鏡姿のオフ感たまらない」「オーバーサイズが似合いすぎ」「旅満喫してて楽しそう」「何を着ても絵になる」「カジュアルな着こなしが完璧」「抜群のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
