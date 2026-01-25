昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、ウェディングドレス姿をアップした。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「結婚式のつづき…」と題して投稿。「式の１日密着は、１／２８発売のスタイルブックで。ぜひチェックしていただけたら嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

「憧れだった和装のあとは、ドレスも着ました」。マーメードのシルエットが美しい一着で「迷いすぎて３０着ほど試着した中で、一番ときめきを感じたこの一着に。全面刺繍（ししゅう）のレースがとても繊細で、光に当たるたびキラキラと輝いて、まるでドレスそのものがジュエリーみたいな華やかさ。長袖なのでシックさもありながら、シルエットが本当に、本当に綺麗で……」とほれぼれ。「このドレスのためにピラティスにたくさん通いました！」という。

フォロワーは「女神様」「ドレス姿キレイで素敵です」「似合ってます」「素敵すぎる。旦那さんが羨ましいなぁ」「これほどまでにナイススタイルとは」「ホント綺麗すぎる」とほれぼれ。夫を顔出しした２ショットも披露した。

藤井は昨年７月に結婚を発表。お相手は「かねてよりお付き合いしておりました一般の方」と説明。その後藤井のインスタに夫が顔出しで登場し、美男美女ぶりが話題を集めている。