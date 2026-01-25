◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）

初優勝を目指したＵ―２３中国代表は、Ｕ―２３日本代表に０―４で敗れ、準優勝に終わった。

オーストラリア、イラク、タイとの１次リーグを１勝２分けの２位で決勝トーナメントに進出すると、準々決勝ではウズベキスタンに０―０で突入したＰＫ戦を４―２で制し、準決勝ではベトナムに３―０で快勝。ＧＫのリー・ハオを中心に５戦連続無失点の堅守を武器に勝ち上がってきたが、決勝では前半１２分に大関に先制点を決められると、ＭＦ小倉に２ゴール、ＭＦ佐藤にＰＫを決められるなど、４失点で敗戦を喫した。

ＡＦＣの公式サイト内で中国のプチェ監督のインタビューが紹介され、日本について「彼らのレベルは非常に高く、素晴らしい選手たちと非常に強力なチームです。スコアは厳しいもの」と脱帽。その上で「もちろん、私はうれしくありません。このような結果の後では、満足することはできません。しかし、選手たちをとても誇りに思います。日本はレベルが違いますが、私たちはベストを尽くした。本当に勝ちたいと思って懸命に戦ってくれた」などとコメントした。