OSAJIの花粉対策セットが登場♡敏感肌を守る限定ケア2026

OSAJIの花粉対策セットが登場♡敏感肌を守る限定ケア
春先になると気になり始める、花粉や大気汚染による肌のゆらぎ。敏感肌ブランドOSAJIから、そんな季節の悩みに寄り添う「ディフェンスシリーズセット2026」が数量限定で登場します。保湿と保護を同時に叶えるアイテムに加え、肌環境を整える美容液もセットに。毎日のケアに取り入れることで、心地よく春を迎えるための新しいスキンケア習慣を提案します♡
花粉シーズンを快適にする限定セット
2026年1月28日（水）より発売される「オサジディフェンスシリーズセット2026」は、花粉や大気汚染物質から日中の肌を守るための数量限定セット。
保湿と保護を同時に行う2アイテムに、バリア機能をサポートする美容液、さらに持ち運びに便利なポーチが付属します。
憂鬱になりがちな春の外的刺激から肌を守り、すこやかな状態をキープしたい方にぴったりの内容です。
オサジディフェンスシリーズセット2026
価格：5,500円（税込）【数量限定】
ディフェンスミスト＆バームで肌をガード
セットの主役となるのが「オサジディフェンスミストシトラスハーブ」と「オサジディフェンスバーム」。
ディフェンスミストシトラスハーブは50mL／2,750円（税込）。プルランが肌上に薄膜ヴェールを形成し、花粉や大気汚染物質の付着を防止します。
吸着型ヒアルロン酸¹と浸透型ヒアルロン酸²を配合し、うるおいを保ちながら肌を保護。シトラスハーブの香りで、メイクの上からも心地よく使えます。
＊1ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム＊2加水分解ヒアルロン酸
ディフェンスバームは2.3g／2,750円（税込）、無香料。ミリストイルプルランによる被膜で花粉やPM2.5などの侵入をブロックします。セミマットな質感で、目元や小鼻にも使いやすいスティックタイプ。
＊1シリカ＊2乾燥によるキメの乱れた肌印象のこと＊3合成フルオロフロゴパイト
肌環境を整える美容液とポーチ付き
セットには「オサジエンリッチバイオセラム」4mLも含まれています。
美肌菌¹に着目し、プレバイオティクス成分²と擬似セラミド*³を配合。乾燥や花粉などの外的要因でゆらぎやすい肌を、みずみずしく整えます。
＊1皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと
＊2α-グルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソンチホリア根汁、マルトデキストリン、乳酸桿菌、クロレラエキス（すべて保湿成分）
＊3スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）
さらに、スクエアメッシュポーチもセット。素材はポリエステル、鉄、亜鉛合金、サイズは縦15cm横16.5cm。中身が見やすく、外出時のスキンケア整理に便利です。
春の肌を守る新習慣を
花粉や大気汚染が気になる季節も、心地よく過ごしたい。OSAJIのディフェンスシリーズセット2026は、敏感な春肌を守りながら、うるおいと安心感を与えてくれる心強い存在です。
毎日のケアに取り入れて、ゆらぎに負けない健やかな肌を目指してみてはいかがでしょうか♪