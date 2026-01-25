OSAJIの花粉対策セットが登場♡敏感肌を守る限定ケア2026

春先になると気になり始める、花粉や大気汚染による肌のゆらぎ。敏感肌ブランドOSAJIから、そんな季節の悩みに寄り添う「ディフェンスシリーズセット2026」が数量限定で登場します。保湿と保護を同時に叶えるアイテムに加え、肌環境を整える美容液もセットに。毎日のケアに取り入れることで、心地よく春を迎えるための新しいスキンケア習慣を提案します♡

花粉シーズンを快適にする限定セット

2026年1月28日（水）より発売される「オサジディフェンスシリーズセット2026」は、花粉や大気汚染物質から日中の肌を守るための数量限定セット。

保湿と保護を同時に行う2アイテムに、バリア機能をサポートする美容液、さらに持ち運びに便利なポーチが付属します。

憂鬱になりがちな春の外的刺激から肌を守り、すこやかな状態をキープしたい方にぴったりの内容です。

オサジディフェンスシリーズセット2026



価格：5,500円（税込）【数量限定】

SOFINA iPスキンケアで夜が変わる♡冬の深夜美容キャンペーン

ディフェンスミスト＆バームで肌をガード

セットの主役となるのが「オサジディフェンスミストシトラスハーブ」と「オサジディフェンスバーム」。

ディフェンスミストシトラスハーブは50mL／2,750円（税込）。プルランが肌上に薄膜ヴェールを形成し、花粉や大気汚染物質の付着を防止します。

吸着型ヒアルロン酸¹と浸透型ヒアルロン酸²を配合し、うるおいを保ちながら肌を保護。シトラスハーブの香りで、メイクの上からも心地よく使えます。

＊1ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム＊2加水分解ヒアルロン酸

ディフェンスバームは2.3g／2,750円（税込）、無香料。ミリストイルプルランによる被膜で花粉やPM2.5などの侵入をブロックします。セミマットな質感で、目元や小鼻にも使いやすいスティックタイプ。

＊1シリカ＊2乾燥によるキメの乱れた肌印象のこと＊3合成フルオロフロゴパイト

肌環境を整える美容液とポーチ付き

セットには「オサジエンリッチバイオセラム」4mLも含まれています。

美肌菌¹に着目し、プレバイオティクス成分²と擬似セラミド*³を配合。乾燥や花粉などの外的要因でゆらぎやすい肌を、みずみずしく整えます。

＊1皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと

＊2α-グルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソンチホリア根汁、マルトデキストリン、乳酸桿菌、クロレラエキス（すべて保湿成分）

＊3スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）

さらに、スクエアメッシュポーチもセット。素材はポリエステル、鉄、亜鉛合金、サイズは縦15cm横16.5cm。中身が見やすく、外出時のスキンケア整理に便利です。

春の肌を守る新習慣を

花粉や大気汚染が気になる季節も、心地よく過ごしたい。OSAJIのディフェンスシリーズセット2026は、敏感な春肌を守りながら、うるおいと安心感を与えてくれる心強い存在です。

毎日のケアに取り入れて、ゆらぎに負けない健やかな肌を目指してみてはいかがでしょうか♪