ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡ÖÆüËÜ¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤è¤Í¡×¾åÌîÆ°Êª±à¤Î´ÑÍ÷ºÇ½ªÆü¡¡ÁÐ»Ò¥Ñ¥ó¥À¤Ë»ä¸«
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬25Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¥Ñ¥ó¥À¤Î´ÑÍ÷ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾åÌîÆ°Êª±à¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡Ê4ºÐ¥ª¥¹¡Ë¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¡Ê4ºÐ¥á¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤¬´ÑÍ÷ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢2Æü¸å¤Î27Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤ÏÀ¸¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷ÂÎ¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥ó¥À¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤è¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¡£¤Ç¡¢ÎäÃÈË¼ÉÕ¤¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¼Ë¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£