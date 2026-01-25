¡Ò50Âå¤Ç°ÛÎã¤ÎÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥åー¡ÓÎ¾¿Æ¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Î£´¿Í²ð¸î¡¢½»Âð¥íー¥ó¡Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¿¤«¤éÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Êì¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë°ìÅÙÉõ°õ¤·¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤¿50Âå½÷À¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À
50ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÄü¤á¤«¤±¤¿Ì¡²è²È¤ÎÆ»¤ËºÆÄ©Àï¤·¡¢¾¦¶ÈÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¼¼Õ(¥ß¥·¥ã)¤µ¤ó¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¡É¤ò¤Î¤ê¤³¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£(Á°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ)
¡Ú²èÁü¡Û50ºÐ¤«¤éÌ¡²è²È¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿º¢¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ
·èÄêÂÇ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤È¼ÂÉã¡¦µÁÊì¤Î²ð¸î
¿¼¼Õ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËÈï³²³Û6000Ëü±ß¤ÎÅê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤ì¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¡£Éã¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë²¬»³¤Øµ¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÂçºå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
41ºÐ¤Î»þ¤Ë¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Î»Å»ö¤òÂà¿¦¤·¤¿É×¤Ï¡¢44ºÐ¤ÇNPO¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤³ä¤ËµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Î¥íー¥ó¤òÉ×¤È¿¼¼Õ¤µ¤ó¤ÇÈ¾Ê¬¤º¤Ä»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2019Ç¯¡¢85ºÐ¤ÎµÁÊì¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î1Ê¬¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤ÈÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¾É¾õ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¹Ô¤·¡¢²È»ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò87ºÐ¤ÎµÁÉã¤¬Ã´¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë2020Ç¯¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¡£¶ÛµÞÂÐºö¤Î¤¿¤áÁêÃÌÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ë¶Ð¤á¤ë¿¼¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤¬·ãÁý¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¬»³¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿79ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éã¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¿¼¼Õ¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤¹¤ë¡£
¡ÖÉã¤Î²È¤Ï¥´¥ß²°Éß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ë¤Ï¤ª¼ò¤ÎÉÓ¤ä´Ì¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÉã¤Ï¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(¿¼¼Õ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
Î¥º§¸å¡¢µ¢¶¿¤·¤¿Éã¿Æ¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á³°½Ð¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éËèÈÕÈÕ¼à¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¿´Â¡È¯ºî¤â¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
±óÊý¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âà±¡»þ¤Î»Ù±ç¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¿¼¼Õ¤µ¤ó¤ÈËå¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤ò²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æµ¢Âð¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¡¢¿¦¾ì¤ÇÁá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿¼¼Õ¤µ¤ó¤ÏÇº¤ó¤À¡£
¡Ö½»Âð¥íー¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍýÍ³¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾æÉ×¤À¤Ã¤¿Éã¤¬ÅÝ¤ì¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯Ï«Æ¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½Å¤Ê¤ê¡Ø¼«Ê¬¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢Êì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë»È¤¦¤Ê¡¢ÈÜ¶±¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ä²ð¸î¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤¿¤é¡ØÊì¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î»þ49ºÐ¤À¤Ã¤¿¿¼¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤·¤Æ¡¢Ì¡²è°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÁªÂò¡£ºÇÃ»¥ëー¥È¤ÇÀ¤´Ö¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ó¥åー¼ÂÀÓ¤Î¹â¤¤2Ç¯À©¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£
É×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Ø¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ö£³Ç¯¸ÂÄê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×
¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é½»Âð¥íー¥ó¤âÊ§¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
°Õ¤ò·è¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿µÁÉãÊì¤â¤½¤ÎÆ»¤ò²÷¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿¼¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎAOÆþ»î¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤´¤È¹ç³Ê¡£50ºÐ¤Ç28Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢4·î¤«¤é¤Ï³ØÈñ¤ò21Ëü±ß¤Û¤ÉÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö´ü´Ö¤Ï£³Ç¯´Ö¡£53ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×
¤½¤¦¤·¤¿³Ð¸ç¤Î¤â¤È¡¢Ä«£¹»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÈÌ¡²è¤Î´ðÁÃ¤ò¤ß¤Ã¤Á¤êÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£ºß³ØÃæ¡¢Êì¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Î¶ìÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¤Îºî²èÃ´Åö¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥Ó¥åー¡£2022Ç¯¤Ë¤Ïkindle¤Î¤ªÊÒÉÕ¤±ËÜ¤ÎÁÞ³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤ÎÆü¡¹¡Ä¡£¿¼¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤äWEBÅê¹Æ¤Ê¤É¡¢40²ó°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤òÊÔ½¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤¿¤Ì¤Þ¤Þ¡¢2023Ç¯3·î¤ËÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢Ìµ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â´¶È¸å¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÆ±¿Í»ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¥³¥ß¥Æ¥£¥¢(Æ±¿Í»ï¤Î¸«ËÜ»Ô)¤Ë½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¦¶ÈÌ¡²è²È¤ÏÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
£³Ç¯¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£±¥«·î¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿¼¼Õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¡×¤È¼ÂÏ¿¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤²ð¸îÌ¡²è¡Ø53ºÐ¤«¤é¥¯¥¢¥Ã¥É(£´¿Í)²ð¸î¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÉÁ¤¾å¤²¡¢¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¤ÇÊÔ½¸Éô¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢½éÃ´Åö¤¬·èÄê¡£Ç°´ê¤Î¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤Î²ð¸îÌ¡²è¤¬¥Ç¥Ó¥åー½éÏ¢ºÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡¢¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤ÎWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤æ¤¦¤æ¤¦time¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯12·î¡£Æ±¤¸¤¯¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤«¤é¡¢½é¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºËÜ¡Ø´ñÀ×¤ÎÇ§ÃÎ¾É²ð¸î¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¥±¥¢¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¿¼¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢28Ç¯´Ö¶ÐÂ³¤·¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¡¢48ºÐ¤Î»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÁÊì¤ÎÇ§ÃÎ¾É¡¢¼ÂÉã¤Î¿´Â¡È¯ºî¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¡¢¼ÂÊì¤ÎÂçÆ°Ì®ÐªÎ¥¡¢¤½¤·¤Æ53ºÐ¤Î¤È¤¤Ë91ºÐ¤ÎµÁÉã¤¬¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤¤¤¦4¿Í²ð¸î¤Î·Ð¸³¤òÌ¡²è¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍè¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¡ÈÌò¤ËÎ©¤Ä¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ»¤ÏÂó¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿¼¼Õ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëå¤È¶¦¤ËÉã¤ÈÊì¤ò±óµ÷Î¥¤Ç²ð¸î¤·¡¢ÆóÀ¤ÂÓÆ±µï¤¹¤ëµÁÉãÊì¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ÏËå¤È´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆ±»Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢²¿¤Ò¤È¤ÄÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È18ºÐ¤Î¥¢¥ª¤¯¤µ¤¤¤¢¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¹õÎò»Ë¤â¡¢¸Ê¤òµ¶¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿30Ç¯¤â¡¢Á´Éô¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¿½½²ó¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£50ºÐ¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
²ÈÄí¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¼¼Õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ýÆþ¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢²ð¸î¤ÈÌ¡²è¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤Ï¥¥Ä¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¡²è¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤è¤ê¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ»¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ì´¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡£
