ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÏ¢Ç¯¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡½Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾¾Åçµ±¶õ¡½¼ÄÄÍÂçÅÐ¡ÚÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Âîµå¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏºòÇ¯Âç²ñ2°Ì¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ÈÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤È½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÎÄº¾å·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¼ÄÄÍ¤Ï6²óÀï¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Ã«³ÀÍ¤¿¿
¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ò4¡½1¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë4¡½3¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤Ï2023Ç¯Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë¤ò4¡½2¤ÇÇË¤ê5Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¯Ä¥ËÜÈþ¤Ï²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò4¡½3¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤¿¡£
¢¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹²áµî10Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡
³«ºÅÇ¯¡¡¡¡ÃË¡¡»Ò¡¡¡¡¡¡½÷¡¡»Ò¡¡
16Ç¯¡¡¿åÃ«¡¡¡¡È»¡¡ÀÐÀî¡¡²Â½ã
17Ç¯¡¡¿åÃ«¡¡¡¡È»¡¡Ê¿Ìî¡¡Èþ±§
18Ç¯¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÃÒÏÂ¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿
19Ç¯¡¡¿åÃ«¡¡¡¡È»¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿
20Ç¯¡¡±§ÅÄ¡¡¹¬Ìð¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
21Ç¯¡¡µÚÀî¡¡¿ð´ð¡¡ÀÐÀî¡¡²Â½ã
22Ç¯¡¡¸Í¾å¡¡È»Êå¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿
23Ç¯¡¡¸Í¾å¡¡È»Êå¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
24Ç¯¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÃÒÏÂ¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
25Ç¯¡¡¾¾Åç¡¡µ±¶õ¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê