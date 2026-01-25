◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日 東京・両国国技館）

三賞選考委員会が開かれ、以下のように決定した。

【殊勲賞】

熱海富士（初）12勝で優勝すれば

義ノ富士（初）千秋楽勝てば

【敢闘賞】

熱海富士（3）

霧島（4）千秋楽勝てば

阿炎（5）千秋楽勝てば

欧勝海（初）千秋楽勝てば

【技能賞】

該当者なし

14日目終了時点で優勝争い首位タイの西前頭4枚目・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は無条件で敢闘賞が決定。大の里と豊昇龍の両横綱を破って既に11勝しているが、殊勲賞には「12勝での優勝」という複雑な条件が付けられた。熱海富士の三賞受賞は、千秋楽まで優勝を争った2023年九州場所以来13場所ぶり。殊勲賞なら初めてとなる。

同じく両横綱を破った西前頭筆頭・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は7勝7敗のため、千秋楽の欧勝馬戦に勝って勝ち越せばという条件付き。技能賞だった先場所に続く三賞受賞で、殊勲賞は初めてとなる。

優勝の可能性を残す4敗勢では、東関脇・霧島（29＝音羽山部屋）、西前頭12枚目・阿炎（31＝錣山部屋）、西前頭16枚目・欧勝海（24＝鳴戸部屋）の3人がそれぞれ千秋楽勝てばの条件付きで敢闘賞。霧島と阿炎は直接対戦するため勝った方が受賞となる。霧島が勝てば、先場所に続いて大関陥落後4度目の三賞受賞となる。

敢闘精神溢れる相撲内容で連日土俵を沸かせて9勝を挙げた西前頭7枚目・藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）は、敢闘賞候補に挙がるも票数が足りず落選となった。技能賞は候補者すらなし。先場所に続いて星数が重視される選考となった。