元衆院議員でタレントの杉村太蔵（45）が25日、TBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）に生出演。解散総選挙で与野党各党が消費税減税を公約に掲げていることに言及した。

番組内で杉村は「消費税減税は食料品の物価高対策にはならないのでは？」と疑問を投げかけた。

「チームみらい以外、ほぼほぼの政党が食料品の物価高対策として消費税減税を主張されているんですけど、かえって逆効果になるんじゃないかなと。何でこんなに食料品が上がっているかというと、円安なんですね。円安で輸入品が高くなっちゃう。仮に消費税減税なんてやっていくと、日本の財政大丈夫かと。ガソリン税減税、防衛費が上がる、高校の授業料無償化。日本の財政大丈夫かよってことで、マーケットが円を売る。そうすると円安になる。そして再び食料品の輸入が高騰する」と物価が高騰する仕組みを解説した。

その上で「消費税の減税は食料品の物価高対策にはならない。むしろ今議論していただきたいのは、日本の財政が信認される状況。これをどうやったらつくれるのかってことを議論したほうが、結果的に物価高対策になるんではないか」と持論を述べた。