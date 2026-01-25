MLB・パドレスでプレーしているダルビッシュ有投手が自身のSNSを更新。今後について語りました。

今回の発信は、一部で引退報道が出たことを受けてのもの。ダルビッシュ投手は自身のX(旧Twitter)で否定し、「自分の引退の報道が出ているので簡単に説明します。パドレスとは昨年から契約破棄する方向で話をしていますが引退はまだ決めていません。自分の意向はオフシーズンに入ってから一貫して同じですが現時点ではまだパドレス、選手会、代理人と話が詰められていない状態です」と現状について説明します。続けて「自分としてはしっかりリハビリをやり抜き、心身ともに試合で投げられるなと思えばまた一から勝負したいなと考えています。今年に関してはペトコパークにも行ってリハビリもし、スプリングトレーニングにも少し行く予定です」と今後に向けて思いを明かしました。

昨シーズンのダルビッシュ投手は右肘の炎症で出遅れるも、7月に復帰。日本時間7月31日の試合では、日米通算単独トップとなる204勝をあげました。シーズン通しては15試合に先発し、5勝5敗、防御率5.38をマーク。オフには右肘の手術を受け、回復までは12〜15か月と、2026年シーズンの全休が見込まれていました。