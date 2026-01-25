すりぃ、ヒロアカ・スピンオフ『ヴィジランテ』OPテーマ楽曲のMV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年1月よりスタートとしたTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のOPテーマ「CATCH!!!」を書き下ろしたシンガーソングライター・すりぃが、同曲のミュージックビデオを公開。また、この楽曲を収録した2年ぶりのパッケージ(CD＋Blu-ray)『CATCH!!! -EP』の収録内容も発表した。

「CATCH!!!」ミュージックビデオの監督を務めたYuma Saitoは、モーショングラフィックス、3DCG、実写など幅広い手法を用いた映像表現を得意とする映像作家。すりぃ とYuma Saitoのコラボレートは今回が初となり、実写とアニメーションが交錯する、すりぃ として新機軸の作品となっている。

またパッケージ作品『CATCH!!! -EP』には、昨年開催した2年ぶりの全国ワンマンライブツアーを象徴する「火鳥」、また完全新曲となる「ノンフィクション」「シラナイフリ」を含む計6曲を収録。更にBlu-rayには、同ツアーファイナル公演での12曲が収録。更に、アメコミ風のテイストと、主人公たちの躍動感溢れる映像で人気の高い、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第２期ノンクレジットオープニングムービーも収録される。

このパッケージリリースから1週間後となる3月3日には、自主企画によるライブ「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」を開催する すりぃ。「CATCH!!!」を含める新曲達の初披露にも期待が高まるところ。また、このライブにはゲストアーティストとして＜ナナヲアカリ＞と＜超学生＞の参加が発表されており、様々な個性が集うこのライブにも注目が集まる。

●リリース情報

すりぃ

「CATCH!!! -EP」

2月25日発売

【CD＋Blu-ray】

品番：KSCL-3649〜50

予約はこちら

https://threee.lnk.to/cth

＜CD＞

M1. CATCH!!!

M2. ノンフィクション

M3. 火鳥 -EP ver.-

M4. シラナイフリ

M5. CATCH!!! -Instrumental-

M6. CATCH!!! -TV Edit-

＜Blu-ray＞

・THREEE ONE-MAN LIVE TOUR 2025 “火鳥” -2025.12.16 EX THEATER ROPPONGI-

1. 火鳥

2. テレキャスタービーボーイ

3. 空中分解

4. ジャンキーナイトタウンオーケストラ

5. ビーバー

6. おべか

7. Mr.ヒーロー

8. 花とグラデーション

9. KISS&CANDY

10. 超ピース

11. バカになって

12. 救ってくれない

・ＴＶアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ノンクレジットオープニングムービー

●ライブ情報

「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」

チケット：https://threee.lnk.to/szy

2026年3月3日(火) 開場18:00/開演19:00

会場：KT Zepp Yokohama

出演：すりぃ

ゲスト：ナナヲアカリ、超学生

●作品情報

『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』

2026年1月5日より毎週月曜より放送開始！

22:00〜(TOKYO MX)

23:00〜(ＢＳ日テレ)

25:59〜(読売テレビ)

※放送時間は予告なく変更となる場合あり

※各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！

＜イントロダクション＞

ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法(イリーガル)ヒーローたちによる 等身大の成長物語！

堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。

その“ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！

脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、

『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！

時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法(ｲﾘｰｶﾞﾙ)ヒーロー《ヴィジランテ》の物語。

＜ストーリー＞

灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の”掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

”非合法ヒーロー“「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！

【キャスト】

灰廻航一：梅田修一朗

ポップ☆ステップ：長谷川育美

ナックルダスター：間宮康弘

キャプテン・セレブリティ：森川智之

塚内 真：瀬戸麻沙美

塚内直正：川島得愛

蟹屋敷モニカ：植田佳奈

ファットガム：興津和幸

ベストジーニスト：緑川 光

エッジショット：鎌苅健太

オールマイト：三宅健太

傷顔の男：八代 拓

相澤消太：諏訪部順一

白雲 朧：小野賢章

山田ひざし：吉野裕行

【STAFF】

原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊)

古橋秀之 別天荒人 堀越耕平

監督：鈴木健一

シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：吉田隆彦

美術監督：渡辺幸浩

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：張 盈穎

3DCG 監督：佐々木瑞生

編集：廣瀬清志

音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀

音響監督：三間雅文

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

＜すりぃ プロフィール＞

2018 年 3月3日にボカロ P として活動を開始。「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など再生数1億回を超える曲を多数生み出す。活動当初より楽曲・詞のセンスが高く評価され、Ado「レディメイド」、ano「絶対小悪魔コーデ」など、数多く楽曲を提供。2023年以降、ネットクリエイターの枠を飛び越え、大型音楽フェス出演や、全国ツアーの開催など、ひとりのシンガーソングライターとしてシーンから注目を集める。前年にリリースした自身の楽曲「中毒性のチュウ」のミュージックビデオが、2024年に入り「日清カレーメシ」のCMに抜擢される一方、自ら執筆した長編「テレキャスタービーボーイ」がノベライズ化されるなど、様々なシーンで才能を発揮。

昨今はロックバンド・Aoooのギタリストとしても精力的に活動し、ソロとしても海外公演を実施するなど活動のペースは加速の一途。2026年3月3日には、自身の活動8周年を記念した一夜限りのライブ「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」をKT Zepp Yokohamaにて開催する。

© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

関連リンク

すりぃ 公式サイト

https://three0303.com/

『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』公式サイト

http://vigilante-anime.com/