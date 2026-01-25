元日向坂46高本彩花、ミニスカスニーカーコーデで美脚披露 台湾街中ショットに「お人形さんみたい」「メガネ姿も可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/25】元日向坂46の高本彩花が1月24日、自身のInstagramを更新。台湾旅行でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元日向坂メンバー「スニーカーなのにスタイル抜群」美脚スラリのミニスカ姿
高本は「台湾旅行 NewBalanceのスニーカー無限に歩けた」とつづり、台湾の街角での写真を複数枚投稿。メガネにカーディガン、白のミニ丈バルーンスカートにスニーカーというコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スニーカーなのにスタイル抜群」「お人形さんみたい」「脚に目が行っちゃう」「バルーンスカート着こなせるの凄い」「プライベート感あって最高」「メガネ姿も可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
