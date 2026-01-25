吉瀬美智子、生け花＆アート飾られた自宅玄関公開「プロのフラワーアレンジかと」「お洒落すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の吉瀬美智子が1月24日、自身のInstagramを更新。自身が生けた花を飾った玄関を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「美術館みたい」生け花＆アート並んだ自宅空間
吉瀬は「玄関のお花をFUGAで購入 緑の枝物を下がるようにいけたかったのですが、今回は出会えず」と、自身で購入した花を生けたという自宅玄関の様子を公開。現代アートの絵画の前に置かれた大きなガラスの花瓶に、コデマリと思われる白い花が大振りな枝で美しく生けられている。
この投稿には「プロのフラワーアレンジかと」「美術館みたい」「お洒落すぎる」「花を生ける姿まで想像できる」「センスさすが」「丁寧な暮らし」「心が浄化される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
