Èô¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó²¹ÅÙ¤ò¼¨¤¹·×´ï¤ÎÉ½¼¨¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡¡JACµ¡¤¬°ú¤ÊÖ¤¹¡¡¼¯»ùÅçÈ¯¡¦²±ÊÎÉÉô¹Ô¤
25ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤«¤é²±ÊÎÉÉô¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿JAC=ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤Îµ¡ÂÎ¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²¹ÅÙ¤ò¼¨¤¹·×´ï¤ÎÉ½¼¨¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤¤ç¡¢°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹ÁÈ¯¡¦²±ÊÎÉÉô¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¥×¥í¥Ú¥éµ¡¡ÖATR72-600·¿µ¡¡×¤Ç¤¹¡£
JAC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤«¤é²±ÊÎÉÉô¶õ¹Á¤ØÈô¹ÔÃæ¡¢º¸Â¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²¹ÅÙ¤ò¼¨¤¹·×´ï¤ÎÉ½¼¨¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¡¦¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ35¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JAC¤Ï25Æü¡¢¼¯»ùÅç¤È²±ÊÎÉÉôÅç¡¢²°µ×Åç¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ4ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAC¤Î¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ï¡¢º£·î5Æü¤Èº£·î16Æü¤Ë¤âµ¡ÂÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¼¨¤¹¥»¥ó¥µー¤ÎÅÀÅô¤Ê¤É¤ÇÎ¥Î¦¸å¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
ÂçÁ¥,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
ÀÅ²¬,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
À¸²Ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòº×