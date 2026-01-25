140¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÂ¨¡Ö¹ß°µÌô¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¡ª¹â·ì°µ¤Î9³ä¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Á³¤ÊÏ·²½¸½¾Ý¡Ù¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ú£±½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Û
¡Ö·ì°µ¤ÎÌô¤Ï°ìÀ¸°û¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÉûºîÍÑ¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ç¤¢¤êÌô³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î²ÃÆ£²í½Ó»á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Ìô¤ËÍê¤é¤º¤Ë·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹â·ì°µ¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±¤Ê¤ë¡ÖÏ·²½¸½¾Ý¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÂç¤¤Ê¸í²ò¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¤Ê¤¼·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢Ìô¤ËÍê¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¿¿¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ´µ¼Ô¤Î¡Ö9³ä¡×¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÝ¤¯¤Ê¤¤¹â·ì°µ
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â·ì°µ¾É¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó993Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÍÉÂ¼Ô¿ô¤Ï¿äÄê4300Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¹ñÌ±ÉÂ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¤ÏÂç¤¤¯¡ÖÆó¼¡À¹â·ì°µ¡×¤È¡ÖËÜÂÖÀ¹â·ì°µ¡×¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡À¹â·ì°µ¡ÊÁ´ÂÎ¤ÎÌó1³ä¡Ë
¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤äÉû¿Õ¤«¤é¤Î²á¾ê¤Ê¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¹â·ì°µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÖÀ¹â·ì°µ¡ÊÁ´ÂÎ¤ÎÌó9³ä¡Ë
¹â·ì°µ´µ¼Ô¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¸½Âå°å³Ø¤Ç¤â¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤º¡¢ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¶°øÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖËÜÂÖÀ¹â·ì°µ¡×¤ÎÀµÂÎ¤³¤½¡¢¼Â¤Ï²ÃÎð¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ·²½¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ºÐ¤ò¤È¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡©
¿´Â¡¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾Úµò
¡Ö·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¿È¤ÎºÙË¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Ä´À°¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
£±¡¥·ì´É¤È¶ÚÆù¤Î¹ÅÄ¾
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤ê±¿Æ°ÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ì´É¤ä¶ÚÆù¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶ÚÆù¤Ï¼þ°Ï¤òÁö¤ë·ì´É¤ò°µÇ÷¤·¡¢·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤ò°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¿´ÇÙµ¡Ç½¤ÎÄã²¼
¤Þ¤¿¡¢Ï·²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÙ¤Îµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤Î¸ÆµÛ¤Ç¼è¤ê¹þ¤á¤ë»ÀÁÇ¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¿´Â¡¤Î¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤Î¶¯²½
·ì±Õ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ì±ÕÃæ¤Î»ÀÁÇ¤âÉÔÂ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤ÏÇ¾¤äÁ´¿È¤Ø½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤È±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¿´Â¡¤Î¥Ý¥ó¥×ºîÍÑ¡ÊÌ®Çï¤ä°µÎÏ¡Ë¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ì´É¤ÎÊÉ¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÏ·²½¤Ë¤è¤ë¹â·ì°µ¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌµÍý¤ËÌô¤Ç·ì°µ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÎ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤Î¶¡µë¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ìô¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ë·ì°µ¤¬¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¯À©Åª¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿·ì°µ¤ò¡¢ÂÎ¤¬¸µ¤ÎÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤½¤¦¤ÈÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×¤¬Àµ¾ïÃÍ¤À¤Ã¤¿¡©°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿´ð½àÃÍ¤Î¥«¥é¥¯¥ê
¤½¤â¤½¤â¡¢²¿mmHg¤«¤é¤¬¡Ö¹â·ì°µ¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î´ð½àÃÍ¤Ï¡¢¤³¤Î60Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¼±¡ØÇ¯Îð¡Ü90¡Ù
1960Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð¿ô¤Ë90¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤è¤ê¤âÄã¤±¤ì¤ÐÀµ¾ï¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇË¡¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð60ºÐ¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢¾å¤Î·ì°µ¤¬150mmHg¡Ê60+90¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¤ò¶¤ËµÞÁý¤·¤¿¡Ö¹â·ì°µ´µ¼Ô¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ê¤É¤¬´ð½à¤ò¡Ö140/90°Ê¾å¡×¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤â2000Ç¯¤Ë¤³¤Î´ð½à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢°ìÆü¤Î¤¦¤Á¤ÇÆÍÇ¡¡Ö¹â·ì°µ´µ¼Ô¡×¤Ø¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ³Ê¤äÂÎ¼Á¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ê·ì°µÃÍ¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹150cm¤Î¹âÎð½÷À¤È¡¢190cm¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤òÆ±¤¸´ð½àÃÍ¤Ç¤¯¤¯¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È²ÃÆ£»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤Î´ð½àÃÍ¤È¤¤¤¦¡Ö¿ô»ú¡×¤Ë²á¾ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ìô¤ËÍê¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¹â·ì°µ¡×¤ÎÌÜ°Â
¹â·ì°µ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶±¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î·ì°µ¤¬ËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤«¤òÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¹â·ì°µ¤Ï²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡§·ì´É¤ä¿´ÇÙµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£ ¾å¤Î·ì°µ¤¬¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¡§¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£ ¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¡§Â©¶ì¤·¤µ¤ä¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢¤í¤ì¤Ä¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÉÂ¤ÎÃû¸õ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡§¤³¤ì¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë¶ÚÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤â²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ì°µ·×¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¡¢°ìÀ¸Ìô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¹¡£Ìô¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡ÖÂÐ¾ÉÎÅË¡¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë·ì´É¤ä¶ÚÆù¤ÎÏ·²½¤ò¼£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸º±ö¡×¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡©ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×
¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·ì°µ¤¬¹â¤¤¡á¸º±ö¡×¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¸º±ö¤¬¹â·ì°µ¤Î²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¿©±öÀÝ¼èÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ë¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¡Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢±ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·ì´É¤â¶ÚÆù¤â¡¢ºàÎÁ¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¤¹¡£ÌîºÚÃæ¿´¤Î¿©»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï·ì´É¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÏ·²½¤òÁá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ ÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤ê1g¡ÊÂÎ½Å60kg¤Ê¤é60g¡Ë¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê·ì´É¤òºî¤ê¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·ì´É¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ëÆÃ¸úÌô¡ÖNO¡Ê°ì»À²½ÃâÁÇ¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌô¤ËÍê¤é¤º·ì°µ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¡ÖNO¡Ê¥¨¥Ì¥ªー¡¿°ì»À²½ÃâÁÇ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤Ç¤¹¡£
NO¤Ï·ì´É¤ÎÆâÈéºÙË¦¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¡Ö·ì´É¤ò½À¤é¤«¤¯¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÆ¯¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì´É¤¬½À¤é¤«¤¯¹¤¬¤ì¤Ð¡¢·ì±Õ¤Ï¥¹¥àー¥º¤ËÎ®¤ì¡¢·ì°µ¤Ï¼«Á³¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹ ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ì´É¤Î½¤Éü¤ä·ìÀò¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÆÃ¸úÌô¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎNO¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ê¬Èç¤µ¤»¤ëÊýË¡¤³¤½¤¬¡¢ËÜ½ñ¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö²ÃÆ£¼°¹ß°µ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤äÂÎÁà¤Ç¤¹¡£ »ÅÁÈ¤ß¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢°ì»þÅª¤Ë·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ·ìÎ®¤ò¤¢¤¨¤Æ°¤¯¤¹¤ë¡£ °ìµ¤¤ËÎÏ¤ò´Ë¤á¤Æ²òÊü¤¹¤ë¡£ ¤»¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ì±Õ¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì½Ð¤·¡¢¤½¤Î»É·ã¤ÇNO¤¬ÂçÎÌ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¹ç¾¸¥Ýー¥º¡×¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î·ì´É¤òÆâÂ¦¤«¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¹â·ì°µ¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×
¹â·ì°µ¤Î9³ä¤òÀê¤á¤ëËÜÂÖÀ¹â·ì°µ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤¬·üÌ¿¤ËÁ´¿È¤Ø·ì±Õ¤òÁ÷¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ´÷¤à¤Ù¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤äÏ·²½¤È¤¤¤¦º¬ËÜ¸¶°ø¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤ä¤êÌô¤Ç¿ôÃÍ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆ£»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¸ÆµÛË¡¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê·ì´É¤È¶ÚÆù¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¬ËÜ¸¶°ø¤µ¤¨²ò·è¤¹¤ì¤Ð¡¢·ì°µ¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡×²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
