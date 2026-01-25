¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯4¤«·î¡×¡¡ÁÐ»Ò°é»ù¤Î¶á¶·Êó¹ð¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÉþÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤â¡ª¡×¡¡¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤ËÀ®Ä¹¼Â´¶
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤Î°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸¸å4¤«·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯4¤«·î¡×¡¡ÁÐ»Ò°é»ù¤Î¶á¶·Êó¹ð¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÉþÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤â¡ª¡×¡¡¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤ËÀ®Ä¹¼Â´¶
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢°é»ù¤Î¶á¶·¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯4¤«·î¡¢ºÇ½é¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤é½õ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÉþÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤â¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©GAP¤È¤«¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜ¤¢¤¤¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤ë¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö»ä¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³»÷¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡¢¡¢¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ë´¶³Ð¡¢¡¢¡ª¡×¤È¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤¬Áá¤¹¤®¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÉ½¾ðË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ëÂ¦¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
