ÊÆ¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤¬¶á¤¯´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤Ø¡¡¹ñËÉÈñ°ú¤¾å¤²¤ò¶¨µÄ¤«
¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤¬¤³¤Î½µËö¤«¤é´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñËÉÈñ¤ÎÁý³Û¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï24Æü¡¢¡Ö¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤¬¤³¤Î½µËö¤«¤é´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢¥½¥¦¥ë¤ÈÅìµþ¤ÇÀ¯ÉÜ¹â´±¤é¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ïº£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ä´Ú¹ñ¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤È¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñËÉÁí¾Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Î¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤Ï³°¸ò¡¦ËÉ±ÒÀïÎ¬¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÇÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤¿ËÉ±ÒÀïÎ¬¤ä¹ñËÉÈñ¤ÎÁý³Û¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£