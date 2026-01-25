ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢À¼Í¥¤ÈÇÐÍ¥¤Î°ã¤¤¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¡×
ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê54¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÈÀ¼Í¥¤Î»Å»ö¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤È¤«¤À¤È¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¨¤Ë¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤ËÁ´Éô¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡ÈËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤â¤¦°ì´ÖÍß¤·¤¤¤Ê¡É¤È¤«¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£Â¾¤ÎÀ¼Í¥¤«¤é¸À¤ï¤¹¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼Í¥¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¤Î»Å»ö¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
È¿Ä®¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«À®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£°ìÈÖË»¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£À¼¤â¤ä¤ê¥¢¥Ë¥á¤â¡¢NHK¤â¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÄÅÅÄ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
È¿Ä®¤Ï¡Ö¡È¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤¤Æ¤ë¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ª»Å»ö¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£