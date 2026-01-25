「トミーの出番ではなかった」冨安健洋がベンチ入りも約１年３か月ぶりの実践復帰はお預け。アヤックス指揮官が言及「水曜日にメンバーに入るかって？我々は…」
現地１月24日に開催されたエールディビジの第20節で、板倉滉と冨安健洋が所属するオランダの強豪アヤックスは、フォレンダムとホームで対戦。２−０で快勝を収めた。
この一戦で、今冬に加入した冨安が初のベンチ入り。アーセナル時代の24年10月以来、約１年３か月ぶりの実戦復帰が期待されたものの、結局、最後まで出番は回ってこず。デビューはお預けとなった。
オランダメディア『voetbalzone』によると試合後、アヤックスのフレッド・グリム監督が冨安に言及。次のように述べた。
「（ユーリ・）レヒールと（シーン・）ストゥールの交代を計画していた。その交代が必要だったし、その影響もあって、トミーの出番ではなかった。しかし、その時は間違いなくすぐに来るだろう。
次戦は28日にチャンピオンズリーグでオリンピアコスと激突。そこで日本人DFの出場はあるのか。指揮官はこう答えた。
「水曜日にメンバーに入るかって？我々はまだ何とも言えない。まずは今日の状態を評価し、メディカルチェックを受けなければならない。そこで全員の状態を確認するが、水曜日に同じスカッドで臨む可能性は十分にある」
オリンピアコス戦で待望の瞬間は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】
この一戦で、今冬に加入した冨安が初のベンチ入り。アーセナル時代の24年10月以来、約１年３か月ぶりの実戦復帰が期待されたものの、結局、最後まで出番は回ってこず。デビューはお預けとなった。
オランダメディア『voetbalzone』によると試合後、アヤックスのフレッド・グリム監督が冨安に言及。次のように述べた。
「（ユーリ・）レヒールと（シーン・）ストゥールの交代を計画していた。その交代が必要だったし、その影響もあって、トミーの出番ではなかった。しかし、その時は間違いなくすぐに来るだろう。
「水曜日にメンバーに入るかって？我々はまだ何とも言えない。まずは今日の状態を評価し、メディカルチェックを受けなければならない。そこで全員の状態を確認するが、水曜日に同じスカッドで臨む可能性は十分にある」
オリンピアコス戦で待望の瞬間は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】