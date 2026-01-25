見事なアシストでゴールを演出した後藤。（C）STVV

写真拡大

　今季ここまでリーグ戦で８ゴールを挙げている男が、アシストでも魅せた。

　現地１月24日に開催されたベルギーリーグ第22節で、日本人８選手を擁する２位のシント＝トロイデンは、13位のラ・ルビエールと敵地で対戦。２−１で逆転勝利を飾った。
 
　59分に先制点を献上するも、63分にFKから谷口彰悟のヘッド弾で同点に追いつく。その後は一進一退の攻防が続くなか、終了間際に試合をひっくり返す。

　89分、鋭く抜け出したカウマル・ディウフが逆転弾をゲット。このゴールを演出したのが、後藤啓介だ。自陣の深い位置から、センターライン付近でスタンバイしていたディウフに正確無比なロングスルーパスを通してみせたのだ。

　試合を中継した『DAZN』が「神アシスト」などと綴り、日本代表FWが絡んだ得点シーンを公開すると、「後藤のアシストやばすぎ」「とんでもない精度」「アシスト天才的すぎる」「上手すぎ」「スーパーアシスト」「いいとこ出したな」「すごい」「チャンスメイクもできるとは」「レーザービームだ」「日本の未来は明るいな」「エグいパス」といった声があがった。

　見事なアシストに称賛の声が相次いだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「いいとこ出したな」決勝点を生み出した後藤の絶妙アシスト「すごい」