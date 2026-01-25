山口もえ、8歳次女の“最高傑作”手作りかるたを紹介「えええーー天才」「絵がお上手」
タレントの山口もえ（48）が24日、自身のインスタグラムを更新。8歳の次女が手作りしたという“かるた”を公開し、話題を集めている。
【写真】「えええーー天才」山口もえが紹介した8歳次女“最高傑作”の手作りかるた
山口は「次女がかるたを作りました」とつづり、かるた風に右上にひらがなの文字と、全体にイラストが描かれた札が並ぶ写真をアップ。動物や季節感のあるモチーフ、表情豊かなキャラクターが描かれたカラフルでかわいらしい札と、それぞれの札の読み手が読む文章が考えられた紙を披露した。
「好きな絵はとても丁寧に仕上げ 途中飽きたのであろう雑さや 言葉のチョイスのおもしろさやら… 最高傑作が出来上がりました」と感心した様子で娘の“力作”を紹介し、「娘の数々の作品は パパさんの部屋に飾られていきます パパの部屋は ミュージアム化しています。笑」と、ほほ笑ましい家族の様子をつづった。
コメント欄には「えええーー天才」「絵がお上手」「作りあげたのは凄い」「かわいい！！わたしにも作ってほしい」といった称賛の声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年5月に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
