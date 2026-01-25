「スイングがきれい」橋本環奈、ゴルフの腕前披露＆完璧なバンカーショット ベストスコアも明かす
俳優・橋本環奈が、24日に無料放送されたABEMAゴルフ番組『STAR CHIP GOLF season2』#1（後8：00）に出演し、ゴルフの腕前を披露した。
【動画】橋本環奈、完ぺきなバンカーショットを披露
芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティー。
待望の第2弾となり、橋本がゴルフ番組に初登場したほか、吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇が参戦し、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当。司会進行はゴルフ好きのフリーアナウンサー・萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げた。
「#1」では、最大賞金220万円を懸け、三浦＆吉田ペアと、吉村＆橋本ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになった。
自身のベストスコアを「102」だと語る橋本が初ショットを披露すると、藤田プロも「スイングがきれい」と絶賛。ペアを組む吉村も「勝てるかも！」と期待。さらに、橋本が完璧なバンカーショットを見せ、思わず吉村が「ありがとう…めちゃくちゃ勝ち見えてきた！」と感謝する場面もあった。
次回「#2」は1月31日午後8時から放送。ミラクルな展開に思わず吉田が大絶叫、橋本は喜びのあまりダンスを踊る場面も飛び出す。
