¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼²¼¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºî²È¤ÎºîÉÊ¤¬¸ø³«¡¡½Ð±é¤Î¾®Ìî²ÖÍü¡Ö9Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤â¡×
¡¡ÆüËÜ°é¤Á¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í±ÇÁüºî²È¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¤á¤°¤ë¡Ù¤¬¡¢3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¨¥¤¥ó¡Ù¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¡Ë¡£2021Ç¯4·î¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼èºàÃæ¤À¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¡¢Ìó2Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸ø³«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃ¯¤«¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¡£½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤á¤°¤ß¡ÊÀ¸±ÛÀéÀ²¡Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆþ¼Ò»î¸³¤ÎÌÌÀÜ¤ÎÆü¤ÎÄ«¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°Ì´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤È¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËå¡¦Æà½ï¡ÊÉ±°¦Æà¥é¥ì¥¤¥Ê¡Ë¤Ø¤Î½¸ÃÄ¤¤¤¸¤á¤È¡¢Æà½ï¤¬±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¸÷·Ê¡£¿²Ë·¤·¤¿¤á¤°¤ß¤Ï±Ø¤Ø¤ÈÁö¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÃË¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È¯¼Ö´ÖºÝ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¶î¤±¹þ¤à¡£¤³¤Î¶î¤±¹þ¤ß¾è¼Ö¤Ë¤è¤ë¤ï¤º¤«¤ÊÅÅ¼ÖÃÙ±ä¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÅ¤«¤Ë¸òº¹¤·¤Æ¤æ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¡¢»þ¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¿Í´Ö¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡ÈÀ¼¤Ê¤À¼¡É¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ç¤â¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡½¡½¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¡Ù¡Ø°¦¤ËÍðË½¡Ù¤Î»³ºêº´ÊÝ»Ò¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î´íÆÆ¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¡¢ÉÂ±¡¤ËµÞ¤°ÃæÇ¯¤ÎÃË¡¦·½°ìÌò¤Ë¾®Ìî¹§¹°¡¢¼«ÂÄÍî¤ÊÂç³ØÏ²¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¤á¤°¤ëÌò¤Ë¾®½Ð¿å¸°ìÏº¡¢Ææ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦¥æ¥Ìò¤Ë¾®Ìî²ÖÍü¡¢¿Þ¤é¤º¤â³§¤ò¤Ä¤Ê¤°ÃËÀÌò¤ÇÇñÄë¡¢²õ¤ì¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤·¤·¤¯¤é¶Ç»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡21Ç¯¡Ö¾®ÉÛ»ÜÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡×¡Ê¹ã»³ÉôÌçºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤ä22Ç¯¡Ö¥Ü¥ó¥À¥ó¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡ÊºÇÍ¥½¨Ã»ÊÔ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹´Â«Á°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢»úËë¤Î¤Ê¤¤¾å±ÇÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò²þ¤á¤ÆÀ©ºî¡£ËÜÍè¤Î·Á¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¤á¤°¤ßÌò¡§À¸±ÛÀéÀ²¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤á¤°¤ßÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢À¸±ÛÀéÀ²¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï2017Ç¯¡¢¤â¤¦9Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ°¤Î¤³¤È¤ÇÅö»þ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤«ÌÀ³Î¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±é¤¸¤¿¤á¤°¤ß¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ä²áµî¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤æ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»þ¤Ë¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¸òº¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤ê»¦¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤À¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¤éËº¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤á¤°¤ß¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤á¤°¤ß¤Îº£¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¥À¥ó¤µ¤ó¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç9Ç¯±Û¤·¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ñÀ×Åª¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥æ¥Ìò¡§¾®Ìî²ÖÍü¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥À¥ó´ÆÆÄ¤È¤Ï»£±ÆÁ°¸å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥À¥ó´ÆÆÄ¤È¤á¤°¤ê²ñ¤¨¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬9Ç¯¤â¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£9Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬º£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
