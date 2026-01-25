大人は「ニット帽」こう合わせる！【niko and ...】まるっと真似したい「カジュアルコーデ」

プラスワンでこなれた雰囲気と季節感を高めてくれるニット帽は、冬コーデで頼りになるアイテム。大人がコーデに取り入れるなら？ ── そんな時は、感度の高いおしゃれなショップスタッフさんの着こなしをお手本にしてみて。今回は【niko and ...（ニコアンド）】のスタッフさんを参考に、そのまま真似したくなりそうな大人カジュアルコーデをピックアップ。今シーズンはこなれ感たっぷりな着こなしで、周りと差をつけて。

ワッペン付きで地味見えを回避

【niko and ...】「アソートニット帽」\2,799（税込・セール価格）

落ち着いたトーンでまとめがちな冬コーデの地味見えを回避するのにぴったりなのが「ニット帽」。ワッペン付きのデザインなら、ポップで明るい雰囲気がコーデに加わります。カジュアルなジャケットとワイドパンツを合わせたゆったりシルエットのコーデも、ニットキャップが加わることで視線が上に集まり、コーデ全体のバランスがすっきりとした印象に。

スポーティーなブルゾンと合わせた旬顔コーデ

【niko and ...】「フェイクレザーパッチニットワッチ」\1,265（税込・セール価格）

レザー調素材のパッチがワンポイントのシンプルなニット帽。コーデに物足りなさを感じた時の頼れる存在です。カジュアルが得意なアイテムだからこそ、スポーティなスタイルにも難なくマッチ。スタッフのてぃらさんは、トレンドのプリーツスカートを合わせたテイストMIXコーデを提案。2つのテイストの調整役にもニット帽が一役買ってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。