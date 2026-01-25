ドラマ「ヤヌスの鏡」主演などで知られる女優の杉浦幸(56)が25日までに自身のインスタグラムを更新。西村知美ら同世代の芸能人が集まった新年会の様子を報告した。



【写真】同じ時代を駆け抜けた「親愛なる同志」たちと仲良くハイ!ポーズ

「新年会で素敵な皆様とっ」と題して、西村のほか、田中美奈子、渡辺めぐみ、クォン・サンウらと撮影した写真を投稿。西村とはアップの2ショットも載せ、「Momoco時代から一緒に歩んできた西村知美chan これからも…それぞれの歩幅で、同じ時刻～とき～を刻んでいこぅね」とつづった。



雑誌「Momoco」誌上で“桃組三人娘”として注目を集めた西村への思いは強く、自身のブログでも「知美とは会ってなくても久々感が全くなくて、会うとホッとする存在 相変わらずな可愛さでした 親愛なる同志」と再会を喜び、ハグするカットも。また、奈良富士子、東てる美らとの記念写真も添え、「トークが弾む 笑顔いっぱいの幸せ時間でした」と振り返った。



楽しそうにポーズを取る写真の数々にファンからは「すごいメンバー」「皆さん素敵です」「昭和時代良かった」「皆さん変わらず綺麗」「素晴らしい」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）