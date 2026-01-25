ÈÓ»³»Ô¤Î½üÀãºî¶È¡¡25Æü¸áÁ°

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ¹Ìî¸©Æâ¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤ÈÃæÌîÈÓ»³ÃÏ°è¤Ç¤Ï25ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

25Æü¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÎÎÌ¤ÏÌîÂô²¹Àô73¥»¥ó¥Á¡¢¾®Ã«66¥»¥ó¥Á¡¢ÈÓ»³65¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¡¢¾å¿®±ÛÆ»¤ÏÄ¹Ìî¥¤¥ó¥¿ー¤È¾å±ÛJCT¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢JRÈÓ»³Àþ¤¬¸Í¼íÌîÂô²¹Àô±Ø¤È¿·³ã¸©¤Î±Û¸åÀî¸ý±Ø¤Î´Ö¤Ç25Æü½ªÆü±¿µÙ¤Ë¡£¤Þ¤¿JRÂç»åÀþ¤Ï25Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢Æî¾®Ã«±Ø¤È¿·³ã¸©¤Î»åµûÀî±Ø¤Î´Ö¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö¤Î¾å²¼Àþ·×13ËÜ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

26ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤ÇÃæÌîÈÓ»³ÃÏ°è30¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹ÌîÃÏ°è¤Î»³±è¤¤¤ÈÂçËÌÃÏ°è¤Î»³±è¤¤¤Ç20¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÌîÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤ÈÃæÌîÈÓ»³ÃÏ°è¤Ç¤Ï25ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÀã¤ä¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£