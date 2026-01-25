¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û½éÆüÁªÈ´ÁÈ¤ÎÅÚ²°ÀéÌÀ¤¬¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¹¾¸ÍÀî½÷²¦·èÄêÀïKIRINCUP¡×¤Ï¡¢25Æü¤¬3ÆüÌÜ¡£½éÆü12R¡Ö¹¾¸ÍÀîÁªÈ´¡×¤Ç6ÃåÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÅÚ²°ÀéÌÀ¡Ê43¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢2ÆüÌÜ2¡¢2Ãå¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÆüÌÜ1²ó¾è¤ê¤Î4R¤Ç¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤«¤éÎäÀÅ¤Ê·þ¤êº¹¤·¤¬¥º¥Ð¥ê¡£¥·¥ê¡¼¥º4ÁöÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¥²¥Ã¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö2ÆüÌÜ¤Î1¹æÄú¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦1Ãå¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à2Ï¢ÂÐÎ¨40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄ¶¤Î31¹æµ¡¤Ë¡ÖÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆÀÅÀÎ¨¤Ï8¡¦25¡£26Æü¤Î4ÆüÌÜ¤Ï½àÍ¥¾¡Àï¥Ù¥¹¥È12Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ú¥é¤ÏÆÃ¼ì¤Ê·Á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£