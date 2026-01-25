「卓球・全日本選手権・準決勝」（２５日、東京体育館）

男子シングルスは２年ぶりの優勝を目指した張本智和（トヨタ自動車）が、昨年覇者の松島輝空（木下グループ）に３−４で敗れた。

張本は第１ゲームで１０−８と先にゲームポイントを迎えた。１点を返されたところで早くもタイムアウト。しかし相手の反撃にあい、１１−１３で失った。第２ゲームは５−５から抜けだし、１１−８で奪い返すと、第３ゲームも１１−８で連取した。

第４ゲームを失うと、第５ゲームは大接戦の末に１２−１４で奪われ２−３に。第６ゲームは１１−９で奪い返す執念を見せたが、最終ゲームで力尽きた。

張本は昨年大会も同じ準決勝で松島と対戦し、１−４で敗れて連覇を逃した。この日は試合開始から気合を前面に押し出したが、雪辱はならなかった。

試合後、張本はさばさばした表情で客席からの声に手を上げて応えた。「相手はチキータ、バックが上手。対策の成果が現れたところがあったが、取れなかったボールもあった。打たせてしまった自分の前の一球が悪かった」と敗因を分析。「１ゲーム目、相手の適当ぽく出してきたサーブでポンポンと取られたもったいなさがあった。仮に１ゲーム目取れてたら。あれがあれば後ろもなかった。悔しい」と先手を取れなかった試合の流れを残念がった。

相手の力をたたえた張本は「（全日本は）どこかでつまずいていいプレーができなかったりプレッシャーに負けてしまうところがある」とし「出ている以上、ある程度実力がある選手がベスト４にのこる。今日は自分とまあまあ出し切ったなかで逆転負け。いままでの敗戦とはちょっと違う。彼にリベンジできるよう頑張りたい」と前を向いた。