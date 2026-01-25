プレミアリーグ第23節、ボーンマスとリヴァプールの試合は3-2とボーンマスが制した。暫定4位のリヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドが追い上げるなか、痛い黒星となった。



悔やまれるのは2失点目のシーンだ。DFジョー・ゴメスが負傷し、MF遠藤航が交代の準備を整えていたが、選手たちはボールを蹴り出さずにプレイを続けた。そして33分、アレックス・ヒメネスがアリソン・ベッカーの股間を抜くシュートで追加点を挙げた。





元リヴァプールのジェイミー・レドナップ氏とジェイミー・キャラガー氏は『sky sports』で、なぜこんなことになったのかと疑問を呈している。レドナップ氏は次のように語った。「リヴァプールが選手交代を決めるのに7分もかかった。そして、当然のことながら2失点目を喫してしまった。今の時代に、こんなことになるなんて驚きだ」キャラガー氏は選手だけでなく、スタッフたちにも責任の一端があると主張している。「誰も『ボールを外に出そう、センターバックを置こう』とは言わなかった。彼らはチャンスを逃したんだ」「アルネ･スロット監督は、誰かが『遠藤に』指示を出している間、選手たちにボールを外に出すよう指示している。とにかく彼を早くピッチに送り出せ。彼をピッチに出すことが何よりも重要だ。さあ、ユニフォームになってピッチに出てこい、友よ」「ハーフタイムに『アマチュア』という言葉を使った。それでも不十分だ。遠藤は4分早くピッチに出るべきだった。もし出ていれば、あのゴールは生まれなかっただろう」スロット監督は試合後、ゴメスがピッチに戻れないとわかった時点で遠藤を投入することはできなかったと主張しチームを擁護したが、プレイを続けていたのはリヴァプールの方だった。