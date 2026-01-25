¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¡ÁÆàÎÉÀþ¤òÂçÉýÁýÊØ¡¡1Æü11±ýÉü¤Ë
´ØÀ¾¶õ¹Á¸òÄÌ¤ÈÆàÎÉ¸òÄÌ¤Ï¡¢¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹ÆàÎÉ´Ø¶õÀþ¤ò2025Ç¯12·î20Æü¤«¤éÁýÊØ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¡¦2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÈJRÆàÎÉ±Ø¤ò·ë¤Ö¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¡£½¾Íè¤Ï1Æü6±ýÉü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Æü°Ê¹ß¤Ï1Æü11±ýÉü¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢ÆàÎÉ¸©¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø¡¢ÂèÆóºåÆàÀ¸¶ð¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¡£1Æü1±ýÉü¤Î¤ß¶áÅ´ÆàÎÉ±Ø¡¢ÆàÎÉ¥Û¥Æ¥ë¡¢Å·Íý¡ÊÝ«ËÜ¡Ë¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¡£
¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¤ßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ìó´ü¸Â¤ÏJRÆàÎÉ±ØÈ¯¤Î40Ê¬Á°¡ÊÁáÄ«ÊØ¤ÏÁ°Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤ÏÂç¿Í2,400±ß¡¢¾®»ù1,200±ß¡£