ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬È¯¤·¤¿Î¢Êý¤Ø¤Î¡È´¶¼Õ¡É¡Ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤ÎÌ¾Á°¤â¡¡º°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª
ÂçÃ«¤¬Î¢Êý¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¡ÖÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¡×¤Ëº°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄÖ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤é²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüËÜ¤Î»ä¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¡¢»ä¤ÎÌ¼¡¢¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¤ÎÂ¾¡¢µåÃÄ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤Î¥¢¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¡¢¾ï¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¢Êý¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]
³°Éô¥µ¥¤¥È
Æü¡¹²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹·ë²Ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¥³¥³¥í¡×¤È¡Ö¥«¥é¥À¡×¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÇÞÂÎ(»ïÌÌ¡õWEB)¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£