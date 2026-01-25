良血馬の敗戦にＳＮＳでは悲鳴が上がっている。２５日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル）で注目を集めたのは、キング騎手とコンビを組んだ２番人気のアナザーフェイス（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎。父エピファネイア）。昨年の天皇賞・秋を３歳で制したマスカレードボールの半弟は見せ場もなく１４着に終わった。

１６番枠からスタートひと息で後方集団を追走。１０００メートル通過が１分２秒台のスローペースでもなかなか位置取りを上げられず、４コーナーでもほぼ最後方の厳しいポジションとなった。直線では末脚を発揮することが出来ず、見せ場も作れないまま１４着に敗れた。勝ったのは単勝オッズが１９８・２倍だった１６番人気のヤマニンヘルシェ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父レッドファルクス）。２着にも単勝オッズ１９０・２倍で１５番人気のミズノミヤコが食い込み、上位人気２頭（１番人気のゴンファロニエーレ＝１０着）が惨敗したため、３連単の配当は９２５万４６３０円の大波乱となった。

１つ上の半兄はマスカレードボール。昨年は天皇賞秋制覇以外にジャパンＣで２着に好走するなど現役最強クラスの走りを見せた。半姉のマスクトディーヴァは重賞２勝のほか、秋華賞２着、ヴィクトリアマイル３着などＧ１戦線で活躍したが、左前肢屈腱炎で全治１年以上の長期休養を要すため４歳秋で引退している。

見せ場もなく敗れたアナザーフェイスの敗戦にＳＮＳでは「大荒れやん」「人気のエピファネイア産駒全滅」「これはきつい…」「全く見どころがなかったですね」「全然駄目っぽいなぁ」「ここまでボロボロに負けるとは」「全くいいところなかった」「誰が当てられるの？」「とんでもないｗ」「相当時間がかかりそうで」「これもうええて」「流石にアカンすぎる」「期待すら持てなさそうな内容で辛すぎ」「まだまだズブい感じかな〜」などの反応が上がっている。