◆テニス ▽全豪オープンテニス第８日（２５日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２５日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック車いすテニス男子シングルス金メダルの小田凱人（東海理化）が、今年の最大の目標と掲げているのが、「無敗」と「年間４大大会全制覇」だ。２７日に開幕する車いすテニスの本戦組み合わせが会場で行われ、小田は「勝ち続けることで見えてくるものがある」と話した。

昨年の全豪の決勝で、ライバルのアルフィー・ヒューエット（英国）に敗れた。年頭の４大大会で準Ｖに終わり、あっけなく年間４大大会全制覇の夢は潰えた。「どこかに慢心があった」。しかし、それ以降は連勝街道をばく進。結局、昨年はその１敗しただけで、全豪決勝後、２８連勝。その中には、全米を制し、生涯４大大会全制覇の快挙もあった。

先週のメルボルンオープンも制し、現在、３２連勝中だ。「（昨年の全豪以降が）すごい濃かった。昨年のここの記憶は、めっちゃ昔に感じるぐらい。連勝記録が続いている流れで、行けるとこまで行く」。

年間で４大大会すべてに優勝する全制覇は、まだ男子シングルスでは成し遂げられていない偉業だ。ウィンブルドンにシングルス種目が加わったのが２０１６年。それ以前、全豪、全仏、全米の３大会を年間で制したのも、２００９、１０、１４、１５年の国枝慎吾ただ１人だ。